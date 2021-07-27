دراجة بخارية تصدم مراسل قناة مصرية على الهواء مباشرة... فيديو

وكان مراسل قناة "صدى البلد" عاصم الشندويلي يقف في منتصف إحدى شوارع القاهرة يقدم فقرة النشرة المرورية.

وفي نهاية التقرير المذاع على الهواء (الدقيقة 2:55) صدمته دراجة بخارية بشكل مفاجئ.

ويظهر في مقطع الفيديو، سائق الدراجة البخارية وهو يسقط أرضا، فيما ظهر المراسل يتألم ويبدو أنه أصيب في قدمه، كما انقطع البث المباشر وعاد إلى الإستديو، وظهرت المذيعتان في حالة صدمة لثواني قليلة ثم تمنت كل منهما السلامة للمراسل وألا يكون تعرض لأذى.

من جانبه، كشف المراسل إصابته بتمزق في الأربطة ووضع قدمه في جبيرة من الجبس.

وقال إنه أصيب بكدمات بسيطة في جانبه الأيمن وإن الطبيب أخبره بإزالة جبيرة الجبس بعد شهر، لافتًا إلى أن إصابته هي جزء من ضريبة المهنة الإعلامية خلال أدائه لعمله لنقل الصورة للمشاهدين بوضوح.

وأشار إلى رفضه أخذ أي إجراء مع السائق الذي صدمه وتسبب في إصابته، ناصحا المواطنين بالتريث وعدم الاستهتار بأعمارهم خاصة في الطرق المزدحمة.