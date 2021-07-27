ابنة هيفاء وهبي تكشف سرا بشأن عملية أنفها

كشفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن العملية التي أجرتها في أنفها ليست بغرض التجميل كما تكهنت العديد من التقارير.

وأوضحت في منشور عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنها خضعت للعملية بسبب وجود إعوجاج في غضروف أنفها، والذي كان يمنعها من التنفس بشكل سليم.

وجاء كشف ابنة هيفاء وهبي عن السر وراء عملية أنفها من خلال تفاعلها مع متابعة لحسابها، التي لفتت إلى وجود إعوجاج في غضروف أنفها، وأنها (المتابعة) تعاني من نفس المشكلة.

من ناحيتها، وصفت زينب فياض المتابعة بـ"المثقفة" التي تدرك مدى حجم أي شخص من إعوجاج الأنف بسبب مظهره وصعوبات التنفس، فيما انتقدت المزاعم التي تشير إلى أنها أجرت العملية الجراحية لكي يصبح أنفها شبيه بأنف شخصية آخرى.

وكانت تقارير ذكرت أن ابنة هيفاء وهبي أجرت العملية في أنفها لكي تصبح شبيهة بوالدتها.

وأضافت فياض في منشورها ساخرة أنه حتى لو افترضت جدلا إجرائها عملية التجميل من أجل أن يصبح أنفها شبيها بأنف شخصية آخرى، فإن هذا حلال عليها، أي أنه يحق لها هذا.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وكانت زينب فياض أجرت العملية الجراحية في أنفها الشهر الماضي في الكويت.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.