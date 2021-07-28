رامي رضوان يكشف عن "الوضع الصعب" لحالة الفنانة دلال عبد العزيز... فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان إن شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز أصابت الأسرة بصدمة كبيرة، مؤكدا أن الكل من المحيطين به شعروا بقلق شديد جدا.

وأوضح رامي، خلال برنامجه "مساء dmc"، أن الفريق المعالج يبذل مجهودا كبيرا للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أن الوضع الصحي للأسف صعب وليس سهلا على الإطلاق.

وقال: "مقدرش أقول إن هناك تحسنا، في حالة من عدم الاستقرار، كل ساعة مفاجأة، للأسف الشديد، الموضوع صعب، أرجوا من كل السادة الصحفيين والإعلاميين متتكلمش علينا، بلاش نتسابق في نشر مثل هذه الشائعات، إلا بعد التأكد منها 200٪، مراعاة لظروف أي أسرة"، متابعا: "منازلنا نطلب الدعاء، وفي أشد الحاجة له، لا أستغل برنامجي للحديث عن أمور شخصية على الإطلاق".

وأضاف: "دنيا كانت وقت الشائعة مريحة شوية وفوجئت بكم من رسائل ومكالمات عزاء وعاشت وقت صعب جدآ. وأنا استقبلت رسائل تعزية وتليفونات وأنا مكنتش فاهم على اية وفهمت بعد كده أن الخبر وفاة حماتي واتنشر في أكثر من موقع، كما أن شقيقه دلال عبدالعزيز كلمتني وهي مخضوضة وقولتها مساء الورد الخبر مش حقيقي".

ونفت أسرة دلال عبد العزيز، يوم السبت الماضي، شائعة وفاتها، وقالت إنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة، وقال رامي رضوان: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل"، كما غرد الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، على "تويتر" طالباً من الذين يتسرعون بنشر الأخبار أن يتحروا الدقة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.