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    التمر

    12 فائدة صحية مدهشة للتمر... ينصح به للرجال

    © CC0 / pixabay.com
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    يحظى التمر بشعبية في جميع أنحاء العالم ويستخدم كمُحلي طبيعي في العصائر والمنتجات المخبوزة مثل الكعك، ويضعه غناه بالعناصر الغذائية المختلفة ومضادات الأكسدة  في مقدمة الأطعمة التي تحتوي على فوائد صحية مذهلة.

    وفقا لـ USDA FoodData Central، يعتبر التمر مصدرا جيدا للطاقة والألياف والسكر والفيتامينات والمعادن المختلفة.

    يحتوي التمر على المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكبريت والزنك.

    التمور
    © Photo / Pixabay / jackmac34
    طبيبة روسية تكشف عن فوائد تناول التمر بانتظام

    وبصرف النظر عن العناصر الغذائية المذكورة أعلاه، يحتوي التمر أيضا على فيتامينات مهمة مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ك، بحسب موقع  organic facts.

    تشير دراسة عام 2008 نشرت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition من قبل الباحثين في جامعة كورنيل إلى أنه يمكن تلبية أكثر من 15% من الاحتياجات اليومية للمعادن الأساسية مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم عن طريق تناول 100 غرام، أو حوالي 4 تمرات منزوعة النوى يوميا.

    1.مصدر جيد للطاقة

    يتناول الكثيرون حول العالم التمر كوجبة خفيفة بعد الظهر إثر شعورهم بالخمول حيث يساعدهم على الفور في رفع مستويات الطاقة.

    2.يعزز صحة الدماغ

    يحمي التمر، بحسب دراسات، من الإجهاد التأكسدي والتهابات الدماغ، وتساعد المركبات الموجودة فيه مثل الفينول والأنثوسيانين وحمض الفيروليك وحمض البروتوكاتيكويك، على إبطاء تطور مرض الزهايمر والخرف.

    3.يحد من الإمساك ويقلل الاضطرابات المعوية

    في الطب التونسي التقليدي، يستخدم التمر في علاج الإمساك. توفر حصة 100 غرام من التمر 6.7 جرام من الألياف الغذائية.

    تعزز الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في التمر عملية الهضم الصحية عن طريق زيادة حجم البراز وقد تساعد أيضا في تخفيف أعراض الإمساك.

    تشير الأبحاث إلى أن التمور تحتوي على العديد من الأحماض الأمينية المفيدة التي قد تحفز هضم الطعام وتضمن المرور السريع عبر الجهاز الهضمي.

     وفقا لمراجعة نُشرت في Journal of Nutrition Reviews، قد تساعد الألياف أيضًا في علاج حالات مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والتهاب الرتج والبواسير.

    4.يعالج فقر الدم

    يمكن أن يكون التمر مصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد، الذي يؤدي نقصه إلى الإصابة بفقر الدم ومن بين أعراضه صعوبة التنفس والدوخة والإرهاق وهشاشة الأظافر.

    5.يعالج أمراض القلب

    خلصت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية إلى أن تناول التمر كان فعالا في خفض مستويات الدهون الثلاثية وكذلك في تقليل الإجهاد التأكسدي  ويعتبر كلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

    6.يعالج الضعف الجنسي

    هناك العديد من الفوائد التي تدخرها التمور للرجال. وفي عام 2006، كشفت دراسة أجريت على الحيوانات عن تأثير حبوب لقاح النخيل وزيتها على الأداء الجنسي، حيث أفادت أن المستويات العالية من مكونات الاستراديول والفلافونويد في التمر تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وحركتها.

     تشير دراسة أخرى أجريت في الهند إلى أن حبوب لقاح النخيل ربما استخدمت لعلاج عقم الذكور في الطب التقليدي.

    لذلك، إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لزيادة الرغبة الجنسية لديك والوظيفة الجنسية، فيمكنك التفكير في تناول التمور العضوية، وذلك بفضل خصائصها الشبيهة بالمنشطات الجنسية.

    يمكن القيام بذلك، من خلال نقع حفنة من التمر في الحليب الطازج طوال الليل، ثم طحنها في نفس الحليب مع خليط من مسحوق الهيل والعسل.

    7.يمنع العشى الليلي

    وفقا لمقال في مجلة Heart Views، فإن التمر غني بالكاروتينات، والتي قد تساعد في منع العمى (العشى) الليلي والحفاظ على صحة الرؤية.

    فاكهة
    © Sputnik . Ilona Hvartskiya
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    8.يساعد في علاج الإسهال المزمن

    وفقا لمقال نشره المركز الطبي بجامعة كولومبيا، فإن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل التمر قد تساعد في تعويض الإلكتروليتات المفقودة بسبب الإسهال المزمن. بفضل محتواها العالي من الألياف، قد تساعد أيضا في الهضم وتخفيف الطبيعة غير المتوقعة للإسهال المزمن.

    9.يحسن صحة العظام

    تشير دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية داكوتا الشمالية إلى أن التمور تحتوي على البورون الذي يعد من بين العناصر الغذائية التي تعزز صحة العظام.

    وتشير دراسة نشرت في مجلة المراجعات النقدية في علوم الغذاء والتغذية إلى أن كميات كبيرة من المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة في الفواكه المجففة قد تجعلها غذاء ممتازا لتقوية العظام ومكافحة الأمراض المؤلمة والمنهكة مثل هشاشة العظام.

    10.يعزز اكتساب الوزن الصحي

    وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن هذه الفاكهة المجففة غنية بالسكر إلى جانب البروتينات والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، كما أنها غنية بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في إدارة الوزن.

    11. يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي الموسمي

    وفقًا لدراسة أجريت في عام 2012، قد يكون للتمور تأثير إيجابي على SAR (التهاب الأنف التحسسي الموسمي)، وهي حالة تؤثر على ما يقرب من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.

     وجدت الدراسة المنشورة في Inflammatory Research أن العلاج المناعي باستخدام التمر كان فعالا في تقليل العديد من علامات الالتهاب لدى مرضى التهاب الأنف التحسسي.

    12. يساعد في الولادة الطبيعية

    قد يساعد تناول التمر في تعزيز المخاض الطبيعي وأيضا تسهيل المخاض المتأخر للحوامل.

    وجدت دراسة أن تناول 6 تمرات يوميا لمدة 4 أسابيع قبل المخاض قلل بشكل كبير من الحاجة إلى تحفيز المخاض.

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