سريلانكي محظوظ يعثر على "ياقوت الصدفة"... قيمته 100 مليون دولار

عثر رجل محظوظ من سريلانكا بالصدفة على أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم تقدر قيمته في السوق الدولية بـ 100 مليون دولار.

وبحسب "بي بي سي"، عثر عمال عن طريق الصدفة على أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم، بينما كانوا يحفرون بئرا في حديقة شخص يقيم في مدينة راتنابورا بسريلانكا.

ويزن العنقود حوالي 510 كيلوغرامات أو 2.5 مليون قيراط وقد أطلق عليه اسم "ياقوت الصدفة".

وقال مالك الحجر، السيد جاماغ ، لبي بي سي: "إن الشخص الذي كان يحفر البئر نبهنا إلى بعض الأحجار النادرة. وعثرنا لاحقا على هذه العينة الضخمة".

ولم يرغب الرجل في ذكر اسمه الكامل أو مكانه لأسباب أمنية.

وتُعرف راتنابورا، التي تعني مدينة الأحجار الكريمة في السنهالية، بأنها عاصمة الأحجار الكريمة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. تم العثور على أحجار ثمينة أخرى هناك في الماضي.

وتعتبر سريلانكا مصدرا رئيسيا لليقوت والأحجار الكريمة الأخرى.

في العام الماضي، جنت البلاد حوالي نصف مليار دولار من خلال تصدير الأحجار الكريمة والماس المصقول والمجوهرات.

وقالت الدكتورة جاميني زويسا، عالمة الأحجار الكريمة الشهيرة ، لبي بي سي: "لم أر قط مثل هذه العينة الكبيرة من قبل. من المحتمل أن تكون قد تشكلت قبل حوالي 400 مليون سنة".

Here's my latest report on a rare sapphire cluster found in a well in #SriLanka #Sapphire https://t.co/2ENUneXkQq — @Anbarasan Ethirajan (@anbarasanethi) July 27, 2021

ومع ذلك، يشير الخبراء أيضا إلى أنه على الرغم من أن العينة لها قيمة عالية بالقيراط، إلا أن جميع الأحجار الموجودة داخل الكتلة قد لا تكون عالية الجودة.

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا إن هذا الحجر هو الأكبر في العالم، لافتة إلى أن طوله يبلغ 100 سنتيمترا، وعرضه 72 سنتيمترا، وارتفاعه 50 سنتيمترا.