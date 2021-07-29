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    الفنانة المصرية مي عمر

    مي عمر تكشف إصابتها بـ"مرض مفاجئ"

    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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    كشفت الفنانة المصرية، مي عمر، عن إصابتها بـ"مرض مفاجئ"، أثناء وجودها خارج مصر، مؤكدة أنها خضعت على أثره للعديد من الفحوصات وأن الألم بدا ينخفض تدريجيا.

    ونشرت عمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام" صورة لها، مؤكدة أنها أصيبت بمرض مفاجئ منذ حوالي 14 يوما، أثناء وجودها في الساحل الشمالي، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض.

    وأضافت أن أصدقاءها والمقربين منها طالبوها بالعودة إلى القاهرة للعلاج هناك وللاطمئنان على حالتها الصحية، بسبب خطورة الوعكة الصحية التي أصابتها، موضحة أنها كانت متعبة للغاية ومريضة ولا تستطيع العودة إلى القاهرة.

    وقالت إنها قررت أن تتلقى العلاج في الساحل الشمالي، وزارت إحدى العيادات التي اهتمت بحالتها الصحية، وقدموا لها الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن عددا من الأطباء المؤهلين والأكفاء قاموا بزيارتها في منزلها، وقدموا لها الاستشارات الطبية اللازمة وإطمأنوا على حالتها الصحية.

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    A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

    وكانت مي عمر ردت، أخيرا، على الأنباء التي تحدثت عن تنازلها عن أجرها في مسلسل "نسل الأغراب"، في محاولة لحل الأزمة التي يواجهها زوجها المخرج محمد سامي. وسخرت مي عمر من هذه الأنباء.

    وفوجئ الجميع بإعلان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب"، بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي عبد العزيز، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

    وعلى الرغم من أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، صدر دون إبداء أي أسباب، إلا أن التكهنات في الكواليس تطول زوجته الفنانة مي عمر، ومشاركته في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وتعامله في لوكيشن التصوير، فضلًا عن مدى نجاح مسلسله الأخير "نسل الأغراب"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم.

    انظر أيضا:

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