مئات الأشخاص يحتفلون بمهرجان الأفاعي في الهند... فيديو

شارك المئات من الهندوس في مهرجان الأفاعي، الذي يتضمن الرقص مع الأفاعي ووضعها حول رقابهم أثناء مسيرات استعراضية في الأماكن العامة.

ويحتفل الهندوس في الهند وبلدان آسيوية أخرى بيوم الأفاعي المقدس، ويقومون بأداء بعض الطقوس الدينية المعتادة لهذه المناسبة وهم يحملون الأفاعي

ويطلق على مهرجان الأفاعي اسم "ناغا نانشامي"، الذي يمثل عيدا خاصا لتكريم الأفاعي، اعتاد عليه الهندوس منذ مئات السنين، يتم الاحتفال به في يوليو/ تموز، أو أغسطس/ آب من كل عام.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لمئات الأشخاص يشاركون في المهرجان في الهند.

وخلال الاحتفال يقوم المشاركون بأداء طقوس خاصة تتضمن الرقص ودق الطبول، بينما يعتقد بعض الأهالي أن الأفاعي السامة لا تلدغ إلا الشيطان الحقيقي.

Hundreds of people danced and paraded with snakes wrapped around their necks in Indian: they’re celebrating the Nag Panchami festival. pic.twitter.com/NqbVntRLbd — South China Morning Post (@SCMPNews) July 29, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن المشاركن في الاحتفال يحرصون على أن يكون مع كل منهم أفعى خاصة يحتفل معها ثم يقومون جميعا بإطلاق الأفاعي في الغابات مرة أخرى بعد الاحتفال.