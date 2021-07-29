قصة طبيب صيني يقضي 58 عاما في علاج المرضى... فيديو

استطاع طبيب صيني أن يعالج أعدادا ضخمة من المرضى خلال مسيرته المهنية، التي تقترب من 6 عقود، قضاها في تقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجون إليها أيا كان مكانهم.

أصبح الطبيب الصيني وو دينغ يون، في الـ 80 من عمره، قضى منها 58 عاما في مهنة الطب، التي لم يدخر فيها جهدا لإنقاذ أرواح الناس ، كما تقول شبكة تلفزيون الصين الدولية، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر".

وتقول الشبكة إن الطبيب الصيني أمضى نحو نصف وقته في الفترة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي على ظهور الخيل، من أجل الوصول إلى منازل المرضى وعلاجهم.

وتابعت: "كان دينغ يون، مديرا لمستشىفى الشعب بمحافظة ووتشيا، في منطقة شينغيانغ الصينية.

بدأت قصة وو دينغ يون، عام 1963، عندما تخرج من كلية الطب وتطوع للعمل جراحا في مستشفى ووتشيا، التي لم يكن بها سوى طبيبين فقط.

"القديس بالملبس الأبيض" الذي أنقذ أرواحا لا يحصى

وو دينغ يون، البالغ من العمر 80 عاما، كان مدير مستشفى الشعب في محافظة وو تشيا في منطقة شينجيانغ الصينية. يعمل وو ويعيش في محافظة وو تشيا منذ 58 عاما، لقد أنقذ عددا لا يحصى من المرضى. . #قصة_شينجيانغ #BloomingSnowLotus pic.twitter.com/A32VSgkSdc — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 29, 2021

ورغم ذلك كانت مهمة الطبيبين هي توفير العلاج والرعاية الطبية لـ 43 ألف شخص في المحافظة، وكان من أبرز العمليات الجراحية إنقاذ طفل يعاني من حروق بقطع 13 قطعة من جلد الساقين.

ورغم تقاعده من العمل قبل 20 عاما، إلا أنه لا يزال يأتي إلى المستشفى ويشارك في علاج المرضى كل يوم.