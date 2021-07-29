مغنية ثقيلة الوزن تحسم الجدل حول مقتل واحد من الجمهور سقطت عليه خلال حفل

حسمت مغنية أمريكية أنباء متداولة عنها قبل عامين، والتي تفيد بأنها قتلت أحد أفراد جمهورها في حفل غنائي بعد أن سقطت عليه نتيجة وزنها الثقيل للغاية.

وقالت المغنية لايزو (33 عاما) في رسالة مصور لها عبر حسابها على موقع "تيك توك" للفيديوهات، أمس الأربعاء، إن الأخبار خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

ولفتت غاضبة إلى أنها صادفت الكثير من الأمور المزعجة على شبكة الإنترنت بشأنها، ولكن شائعة قتلها لأحد الجمهور في حفل كان أكثر ما أثار انزعاجها.

وقالت لايزو لمتابعيها على "تيك توك": "إنها كذبة في المقام الأول، أنا لا ألقي بنفسي أبدا على الجمهور في حفلاتي لكي يرفعونني، أعلم أنني كبيرة، ولكني لست بهذا الحجم الضخم".

واختتمت لايزو رسالتها على "تيك توك"، الذي حصد 2 مليون مشاهدة، بحركة ساخرة من الشائعة التي طالتها في عام 2019، وهو إلقاء نفسها على سريرها وكأنه المسرح.

يشار إلى أنه دائما تستخدم المغنية الأمريكية، لايزو، حسابها على "تيك توك" للتفاعل مع جمهورها، ففي شهر مايو/ أيار الماضي نشرت سلسلة من مقاطع الفيديو التي توضح بالتفصيل معاناتها مع الصحة العقلية، وقالت لمتابعيها: "إذا كنتم تمرون بأي من هذه الأمور فاعلموا أنكم لستم بمفردكم".

ومن المقرر أن أن تشارك لايزو في مهرجاني "فايرفلاي" و"بونارو" في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لكنها أكدت لجمهورها مؤخرا في بث مباشر على موقع "إنستغرام" أنها ترغب في أن يحافظوا على المسافات فيما بينهم من أجل انحفاض حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في أمريكا.