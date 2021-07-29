تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات مع الطبيب المسؤول عن أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

كشفت التحقيقات مع الطبيب المسؤول عن تأزم الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل جديدة وتورط زوجة لاعب كرة قدم مصري في الترويج له.

وأوضحت مصادر في جهات التحقيق، لصحيفة "الوطن" المصرية، أن طبيب التجميل المعروف باسم "طبيب المشاهير"، خضع لتحقيق لأكثر من 5 ساعات تقريبا، وكشف تفاصيل عديدة عن العمليات الطبية والتجميلية التي أجراها والتي تسببت في الكثير من الأخطاء الطبية الأخرى.

وأكد خلال التحقيقات أن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ليست الأولى، التي تتعرض لأخطاء طبية بعد عمليات جراحية تجميلية أجراها.

وقررت جهات التحقيق حبس طبيب المشاهير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، خاصة بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية أنه يديير عيادة من دون ترخيص.

كما كشفت التحقيقات أيضا أنه تسبب في أخطاء طبية أخرى، كادت أن تودي بحياة المرضى، كما تلقت أيضا نقابة الأطباء عددًا من الشكاوى ضد الطبيب بعد تحرير محضر رسمي ضده.

وأشارت المصادر الأمنية أن ذلك الطبيب حظى بشهرة، كبيرة نتيجة عملية ترويجية وتسويقية كبرى قادتها زوجة إحدى لاعبي كرة القدم السابقين والمشاهير، لإغراء سيدات الطبقة الراقية في إجراء عمليات تجميل عنده.

واكتشفت الأجهزة أن تلك السيدة كانت تحصل على عمولة مقابل كل عملية يجريها الطبيب بالمخالفة للقانون.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية منذ نحو 10 أيام، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وتدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأصدر توجيها، بشأن ياسمين عبد العزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".

كما أكد وائل عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم السبت الماضي، أن ياسمين عبد العزيز حالتها مستقرة إلى حد ما بفضل رعاية الأطباء ودعاء الجمهور، لكنها ما زالت تشعر بالتعب. وأضاف أنها ستخرج من المستشفى خلال أسبوع أو 10 أيام.