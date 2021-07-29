فيسبوك تكشف عن طرحها نظارة "راي بان" ذكية لأول مرة

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، اليوم الخميس، أن جهازها القادم الذي ستطرحه في الأسواق هو نظارة "راي بان" ذكية، التي طال انتظارها.

قال المدير التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربرغ، في مكالمة بشأن أرباح شركته الأسبوع الحالي، إنه "بالنظر إلى المستقبل هنا، سيكون إصدار المنتج التالي هو إطلاق أول نظارات ذكية لنا من شركة "راي بان"، وذلك بالتعاون مع شركة "إكسيلور لاكسوتيكا"، بحسب موقع "ذا فيرج".

واكتفى زوكربرغ بالتصريح أن النظارات الذكية "تتمتع بعامل شكلها المميز، وتتيح لك القيام ببعض الأمور الرائعة"، دون أن يحدد أبرز ميزاتها، سواء كان ذلك إجراء مكالمات صوتية من خلالها أو أنها تساعد في الوصول إلى مساعد ذكي.

وكانت "فيسبوك" قد أكدت في وقت سابق أن نظاراتها الذكية لن تحتوي على شاشة مدمجة، ولا يتم تصنيفها كجهاز واقع معزز.

وصاغ مارك زوكربرغ إطلاق نظارات "راي بان" الذكية الجديدة كجزء من "رحلة فيسبوك نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة في المستقبل".

يشار إلى أن نظارات الواقع المعزز تعد جزءا أساسيا من خطط شركة "فيسبوك" الجديدة لبناء "Metaverse"، وهي منصة تقنية متعددة الوسائط من المفترض أن تمزج بين المساحات الافتراضية والمادية، وتستخدم للتسوق والعمل والتواصل الاجتماعي.