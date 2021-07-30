السعودية تعاقب فنانة لبنانية بتهمة "التضليل والخداع"

أعلنت وزارة التجارة السعودية، عن معاقبة الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، إلى جانب 3 آخرين بتهمة خداع وتضليل المستهلكين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، عبر حسابها في موقع "تويتر" أنها قررت معاقبة 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على تطبيق "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور)، تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين.

"التجارة" تنشر قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال. — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

وتابعت وزارة التجارة السعودية أنها قررت تغريم المخالفين بإجمالي 160 ألف ريال سعودي.

القرار الثاني..



المخالفة: ليلى لويس اسكندر "لبنانية الجنسية"



العقوبات:

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/0BItu6Yk3n — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الأربعة هم ليلى اسكندر والفنان السعودي حبيب الحبيب، ونازلي جان كوز (تركية الجنسية) وأحمد عبد الله السالم من دولة الكويت، وفقا لـصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة.

وكلمة " فوركس " هي اختصار لعبارة انجليزية اختصارها بالانجليزي FOREX ومعناها "بورصة العملات الأجنبية"، وهو سوق تداول عملات دول مختلفة.

وكانت الفنانة اللبنانية، ليلى اسكندر، أثارت جدلا في مارس/ آذار 2020 عندما تحدثت لأحد البرامج التلفزيونية عن زواجها مرتين، الأولى من رجل أعمال كويتي، ووقع الطلاق بينهما بعد 5 أيام فقط.

وقالت المطربة ليلى اسكندر، في تصريحات لبرنامج "سندريلا"، المذاع على فضائية "إيه تي في" الكويتية، إن سبب طلاقها من زوجها الأول هو عدم وجود توافق بينهما.

لكن أكدت ليلى اسكندر أنها وطليقها ما زالا أصدقاء، بل وأصبح صديقا لزوجها الثاني، رجل الأعمال السعودي يعقوب الفرحان.