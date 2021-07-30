شمس السعودية مثل كرة بلياردو برتقالية معلقة في السماء... صورة

ظهر قرص الشمس في السعودية، اليوم الجمعة، خاليا من البقع الشمسية بلون برتقالي بديع.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة إنها سجلت، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي اختفاء البقع الشمسية.

وأضافت أن اختفاء هذه البقع جعل الشمس تبدو وكأنها "كرة بلياردو برتقالية معلقة في السماء".

ولفتت إلى أن هذا الوضع لن يستمر لوقت طويل، مشيرة إلى أنه من الممكن في أي وقت ظهور بقعة جديدة.

ونشرت الجمعية الفلكية في جدة صورة للشمس وقد خلت من البقع في مدينة جدة غربي المملكة.

سجل صباح اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 ولليوم الثاني على التوالي اختفاء البقع الشمسية ما جعل #الشمس تبدو مثل كرة بلياردو برتقالية معلقة في السماء ولكن هذا لن يستمر طويلا، فمن الممكن ظهور بقعة جديدة في أي وقت .



📸 : الشمس خالية من البقع كما رصدت بسماء #السعودية - مدينة #جدة pic.twitter.com/p70zeNP9zY — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) July 30, 2021

يشار إلى أن البقع الشمسية هي بقع داكنة تلازم الشمس لدى الإشراق والمغيب، وهي علامة على ما يسمى النشاط الشمسي، ما دفع البعض في الماضي إلى التحذير من أن اختفاء تلك البقع دليل على اقتراب الأرض من عصر جليدي جديد.

وسبق أن أكد مركز الفلك الدولي ومقره في أبوظبي أن اختفاء البقع الشمسية ظاهرة طبيعية تحدث كل 11 عاما.

ونفى المركز آنذاك أن يكون اختفاء البقع الشمسية دليلا على اقتراب كوارث أو أحداث استثنائية.