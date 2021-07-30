جورج كلوني وزوجته أمل يحسمان جدل انتظارهما مولودا جديدا... بعد 4 سنوات على استقبال توأمهما

كشف الممثل الأمريكي جورج كلوني، وزوجته المحامية في مجال حقوق الإنسان، أمل علم الدين، اليوم الجمعة، حقيقة أنباء متداولة عنهما مؤخرا بشأن انتظارهما مولودا جديدا، بعد مرور 4 سنوات على استقبال توأم.

وكانت تقارير أمريكية قد زعمت أن كلوني وزوجته كشفا لأصدقائهما والعائلة أنهما يستعدان لاستقبال طفل آخر.

وقالت مصادر لـ مجلة "أوكي" إن "كلوني وزوجاته يتوقعان توأما مرة أخرى، وأن أمل تجاوزت الثلث الأول من حملها، وأن علامات الحمل قد بدأت في الظهور عليها، وسرعان ما سيعرف الجميع".

ونفى متحدث باسم جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين أنباء انتظارهما لطفل جديد، وأصر على أن تلك الأنباء "ليست صحيحة"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واحتفل جورج كلوني البالغ من العمر 60 عاما وأمل علم الدين (43 عاما) بزفافهما في مدينة البندقية بإيطاليا عام 2014، وأنجبا التوأم إيلا وألكساندر، اللذان يبلغان من العمر حاليا 4 سنوات.

وكان جورج كلوني كشف في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن دخوله المستشفى بسبب أحدث أدواره الفنية.

وأشار كلوني الحائز على جائزة "أوسكار" إلى أنه اضطر إلى قضاء عدة أيام في الرعاية الطبية، بعد أن فقد نحو 11 كغ من وزنه بسبب متطلبات دوره في فيلمه الجديد "The Midnight Sky".

ويجسد جورج كلوني في أحداث الفيلم الذي يتولى إخراجه أيضا دور رائد الفضاء، أوغسطين لوفتهاوس، الذي يعاني من مرض السرطان.

وبدأ عرض فيلم "The Midnight Sky" لجورج كلوني على شبكة "نيتفلكس" الرقمية في 23 ديسمبر الماضي.