هل حاول إيلون ماسك ترأس شركة "أبل"... رئيس "تسلا" يكشف حقيقة "محادثته العنيفة" مع تيم كوك

زعم كتاب حديث أن الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، سعى قبل سنوات أن يكون رئيسا لعملاقة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، مكان رئيسها الحالي، تيم كوك.

ورد في كتاب يحمل اسم "Power Play: Tesla"، قصة شركة "تسلا" التي أسسها ماسك أن الأخير طلب من كوك أن يتولى رئاسة "أبل"، خلال محادثة هاتفية جرت بينهما في عام 2016، بحسب مقتطفات حصلت عليها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية.

وبحسب ما ورد في الكتاب، فقد وافق تيم كوك على شرط إيلون، لكن ماسك أوضح له أنه يريد أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، لكن كوك انفعل وكان رده "اللعنة عليك" قبل أن يغلق الهاتف في وجهه.

ووفقا لما جاء في الكتاب، فقد اقترح تيم كوك على ماسك خلال المحادثة الهاتفية بينهما أن تستحوذ شركة "أبل" على "تسلا"، ليرد ماسك عليه بأنه يريد أن يصبح رئيسا تنفيذيا.

قام بإعداد الكتاب الجديد المراسل من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تيم هيغينز.

ونفى إيلون ماسك وشركة "أبل"، اليوم الجمعة، إجراء تلك المحادثة، وذلك لأن ماسك وكوك لم يدر بينهما أي أحاديث.

وقال ماسك، في تغريدة له، اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لم أتواصل مع تيك كوك إطلاقا سواء بالحديث أو الكتابة".

Cook & I have never spoken or written to each other ever.



There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.



He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

وأضاف ماسك أنه "حاول مقابلة كوك بشأن استحواذ "أبل" على "تسلا"، لكنه كان اجتماعا رفض كوك إجرائه من الأساس.

وتابع إيلون ماسك ساخرا في تغريدة أخرى، اليوم الجمعة: "لقد نجح تيم هيغينز في جعل كتابه كاذبا ومملا".

Higgins managed to make his book both false *and* boring 🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

وعندما طُلب من شركة "أبل" الرد على ما جاء في الكتاب الجديد بشأن تاريخ شركة "تسلا"، أشارت إلى الملاحظات التي أدلى بها رئيسها تيم كوك خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في شهر نيسان/ أبريل 2021، التي نفى فيها تحدثه مع إيلون ماسك.

وقال كوك للصحيفة وقتها: "كما تعلم، لم أتحدث أبدا مع إيلون، على الرغم من إعجابي واحترامي الكبير للشركة التي أنشأها".

وحرص مؤلف الكتاب، تيم هيغينز على الإشارة إلى أن "إيلون ماسك وشركة "أبل" مُنحوا فرصا عديدة للتعليق على القصص والحقائق والتوصيفات المعروضة في صفحات الكتاب".

Musk was given plenty of opportunities to comment on this. He didn’t. This anecdote comes from Musk’s own account of the conversation, according to people who heard the retelling at the time. https://t.co/GRKZRBsaeR — Tim Higgins (@timkhiggins) July 30, 2021

كما شدد هيغينز أن قصة محادثة مايك مع كوك "تأتي من رواية ماسك الخاصة للمحادثة، استنادا للأشخاص الذين سمعوا إعادة الرواية في ذلك الوقت".