"ديزني" تعلن إلزام جميع مواظفيها بالتطعيم الكامل ضد كورونا

أعلنت شركة "والت ديزني"، اليوم الجمعة، أنها ستطالب كافة موظفيها داخل أمريكا، سواء الذين يتقاضون رواتبا أو غير النقابيين، بالتطعيم الكامل ضد فيروس "كورونا" المستجد، وذلك مع حلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

كما أضافت في بيان لها أنها ستطلب من الموظفين الذين لا يزالوا يعملون من المنزل تقديم إثبات على حصولهم على التطعيم، قبل أن يعودوا إلى أي من مواقع "ديزني"، بما في ذلك المنتزهات والمكاتب، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقالت "ديزني" في البيان إن "اللقاحات هي أفضل أداة نملكها جميعًا للمساعدة في السيطرة على هذا الوباء العالمي وحماية موظفينا".

ويأتي قرار "ديزني" الجديد بعد وقت قصير من إعلانها أنها ستبدأ في مطالبة ضيوف متنزهاتها الترفيهية بارتداء أقنعة طبية أثناء تواجدهم في أماكنها المغلقة، بغض النظر عن تلقيهم لقاح "كورونا" أم لا.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في أمريكا أوصت بأن يبدأ الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد "كورونا" في ارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن الداخلية مرة أخرى، وذلك في الأماكن التي ترتفع فيها معدلات انتقال مرض (كوفيد-19)، وتشمل هذه النقاط ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا، حيث تقع حدائق "ديزني" في أمريكا.

وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض، أمس الخميس، من أن متحور "دلتا" الذي يجتاح أمريكا معدي مثل جدري الماء، كما أن لديها فترة انتقال أطول من سلالة (كوفيد-19) الأصلية، وقد تجعل كبار السن أكثر مرضا حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

يشار إلى شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك" أعلنت أمس الخميس، عن إلزام موظفيها بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، قبل أن يعودا للعمل من المكاتب.