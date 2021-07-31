وميض غامض يظهر في سماء تركيا... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوميض غامض ظهر ليلا في سماء منطقة إزمير التركية.

يعتقد الناس أنه نيزك أو قطعة كبيرة من الحطام الفضائي.

وبحسب صحيفة "الصباح" التركية، فقد لوحظ الوميض في السماء عند الساعة 1.54. ولم تعلق السلطات بعد على هذه الظاهرة.

أثارت الظاهرة السماوية على خلفية حرائق الغابات المستعرة في تركيا التعليقات الساخرة على الشبكات الاجتماعية.

وكتب المستخدم أيهان تولون: "سقط نيزك في إزمير. ننتظر غزو الكائنات الفضائية والزومبي".