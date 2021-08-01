وفاة إعلامي سعودي عن عمر 28 عاما نتيجة أزمة قلبية

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بوفاة الإعلامي السعودي عبدالله الخالدي، وذلك نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وذكر موقع "الوطن نيوز" أن عائلة الخالدي في المملكة العربية السعودية نعت ابنها الإعلامي الخالدي عن عمر ناهز 28 عاما، كما نعاه عدد من زملائه الصحفيين السعوديين.

وأبدى زملاء الإعلامي الشاب العشريني صدمتهم من خبر وفاته، وأشار البعض منهم لمواعيد تربطهم به في الأيام المقبلة.

كما أبدى أصدقاء ومعارف الإعلامي الراحل مشاعر الحزن والمواساة جراء وفاته، وأشادوا بأخلاقه وحسن تعامله مع المحيطين به.

وقطع مقدمو أحد البرامج في قناة المجد الفضائية حديثهم ونعوا زميلهم الخالدي بعبارات مؤثرة أشادوا فيها بزميلهم الراحل.

كما قررت إدارة القناة التي كان يعمل فيها الراحل، معدا للبرامج، التبرع بمبلغ مالي لجمعية خيرية كصدقة جارية عن روحه.