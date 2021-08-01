رامز جلال يوجه رسالة إلى شقيقه ياسر جلال بعد تحوله إلى "الديب"... فيديو

وجه الفنان المصري، رامز جلال، أمس السبت، رسالة إلى شقيقه الفنان، ياسر جلال.

ودعم رامز شقيقه بعد طرح أول إعلان ترويجي لأحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل "الديب"، والذي يظهر فيه وهو يتحول إلى "مستذئب".

وشارك رامز جلال إعلان مسلسل شقيقه عبر حساباته الرسمية على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، وأرفقه برسالة له هي: "ألف مبروك يا غالي ويارب في نجاح وتألق".

ومسلسل "الديب" من تأليف عمر عبد الحميد، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، التي أعلنت أنه يتكون من 8 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة "Watch iT" الرقمية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل " ضل راجل "، الذي عرض في شهر رمضان العام الحالي، وتشاركه بطولته، نيرمين الفقي، ويجسد في أحداثه دور سائق تاكسي بسيط يكتشف أن ابنته حاولت إجهاض نفسها دون علمه بعلاقتها.

يشار إلى أن ياسر جلال أصبح من أهم نجوم دراما شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حققت مسلسلاته التلفزيونية صدى واسعا لدى الجمهور، وكانت البداية مع مسلسل "ظل الرئيس"، ليتبعه بمسلسل "رحيم" ثم "الفتوة" الذي عرض في رمضان العام الماضي.

بينما عرض للفنان رامز جلال مؤخرا أحدث أفلامه السينمائية "أحمد نوتردام"، الذي طرح في عيد الفطر، وتشاركه بطولته غادة عادل وبيومي فؤاد وخالد الصاوي وحمدي الميرغني.