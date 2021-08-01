صافينار تخرج عن صمتها وتعلق على أنباء خطوبتها... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن خطوبة الراقصة الأرمنية صافينار، بعد نشر مقطع فيديو لها بصحبة المطرب الصاعد رامي دياب وهو يقدم لها خاتم.

وقالت صافينار، في فيديو نشره الموديل رامي دياب عبر حسابه في "فيسبوك": "أنا سينغل وفري، بحبكم يا حلوين، أنا سينغل طبعًا ومفيش خطوبة".

وكان دياب، الذي ظهر كـ"موديل" بصحبة صافينار في أغنية، نشر فيديو أكد فيه أن خبر ارتباطهما غير صحيح، وأن اللغط الذي حدث جاء خلال تصويرهما "الكليب"، حيث جرى تصوير مقطع فيديو للجمهور خلال تصوير الكليب مصحوب بكلمة "مفيش مبروك"، حيث كانت نيتهما تدور حول التهنئة بالأغنية الجديدة وليس للأمر علاقة بخطوبة أو زواج.