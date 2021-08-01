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    ما هو النظام الغذائي المتوازن ولماذا يعتبر ضروريا؟

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    ربما تكون قد سمعت مرات عديدة عن ضرورة اتباع نظام غذائي يوفر لك العناصر الغذائية المطلوبة ويساعد جسمك على العمل بشكل صحيح.

    ومع ذلك، قد تتساءل عن المصادر التي تتضمن نظاما غذائيا كاملا أو متوازنا للمساعدة في رحلة إنقاص الوزن أو أسلوب حياة صحي.

    موقع times of india اختصر جميع المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها بخصوص الجوانب التي ستصحح عاداتك الغذائية الحالية وتجعلها أكثر صحة واستدامة.

    الرئتين
    © Sputnik . Igor Zarembo
    10 أطعمة فائقة الجودة لصحة الرئتين

    يوفر النظام الغذائي المتوازن العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، وإذا لم يؤخذ على محمل الجد، يمكن أن يصبح الجسم أكثر عرضة للأمراض والعدوى والإرهاق والأداء المنخفض.

    إذا كان الأطفال لا يستهلكون ما يكفي من الأطعمة المغذية، فقد يواجهون مشاكل في النمو والتطور، فضلا عن الأداء الدراسي المنخفض والأمراض المتكررة.

    لذلك يجب عليك تضمين العناصر الغذائية التالية في نظامك الغذائي:

    الفاكهة

    الفاكهة هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية يمكنها تلبية رغبتنا الحلوة، وتحتوي الفاكهة على سكر طبيعي، وعلى عكس السكر المعالج السام الموجود في الحلوى والعديد من المعجنات الحلوة، تحتوي الفواكه على الألياف والعناصر الغذائية الصحية الأخرى التي تعزز المناعة.

    ومع ذلك، يجب على مرضى السكري التفكير في نصيحة الطبيب بشأن الفاكهة التي يجب تناولها ومتى يمكن ذلك وبأي كمية.

    الخضروات

    توجد الفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة بكثرة في الخضروات. للحصول على مجموعة شاملة من العناصر الغذائية، تناول مجموعة متنوعة من الخضروات بأشكال مختلفة.

     لا ننسى الخضر مثل السبانخ واللفت والفاصوليا الخضراء والبروكلي والكرنب التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

    الحبوب

    يساهم الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بالفيتامينات والمعادن والألياف في نظامك الغذائي.

    في حين أن القيمة الغذائية للدقيق الأبيض المكرر المستخدم في العديد من أنواع الخبز والمخبوزات منخفضة للغاية، وذلك بسبب وجود الكثير من العناصر الغذائية في قشرة الحبوب أو الغلاف الخارجي، والتي يتم إزالتها أثناء عملية المعالجة، لذلك اختر دائما المنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملة.

    البروتين

    البروتين مطلوب لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك التئام الجروح وصيانة العضلات وتنميتها.

    والبروتين موجود في اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن، وكذلك الدواجن كالدجاج والديك الرومي، والأسماك مثل سمك السلمون والسردين وخيارات المأكولات البحرية الصحية الأخرى.

     تم ربط اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

    تحتوي بعض اللحوم المصنعة أيضا على الكثير من المواد الحافظة والملح المضاف إليها، لذلك فإن أفضل بديل هو الحصول عليها طازجة وغير معالجة.

    منتجات الألبان

    البروتين والكالسيوم وفيتامين د كلها عناصر مهمة موجودة في منتجات الألبان. فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون وكذلك قد تكون البدائل منخفضة الدهون الخيار المثالي إذا كنت تحاول تقليل تناول الدهون. يمكن لطبيبك مساعدتك في اتخاذ القرار.

    بدائل مشتقات الألبان

    تتوفر الآن العديد من أنواع بدائل الألبان للنباتيين، ويتم إنتاجها من بذور الكتان واللوز والكاجو وفول الصويا والشوفان وجوز الهند.غالبا ما يتم دعمها بالكالسيوم والمواد المغذية الأخرى، مما يجعلها بدائل مناسبة لحليب البقر.

    الدهون والزيوت

    الدهون ضرورية للطاقة وصحة الخلايا، ولكن الكثير من الدهون يمكن أن يتسبب في استهلاك الجسم لسعرات حرارية أكثر مما يتطلبه، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

    قم بتضمين الدهون غير المشبعة (كالأوميغا3  الموجودة في مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية كالسردين والسلمون والمكاريل وفي المكسرات كالجوز واللوز) في نظامك الغذائي بدلا من الدهون المشبعة (الزبد والسمن والقشدة والأجبان والمعجبات) حيث من المعروف أنها ترفع مستويات الكوليسترول وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

    كذلك يجب عليك تجنب الدهون المتحولة قد الإمكان والتي ، توجد في العديد من الأطعمة المصنعة، كونها غنية بالسعرات الحرارية وقليلة التغذية.

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