بيونسيه تحصد لقب أفضل فيديو موسيقي في التاريخ متفوقة على مايكل جاكسون...فيديو

صنفت مجلة "رولينج ستون" فيديو المغنية الأمريكية بيونسيه "Formation"على رأس قائمة "أعظم 100 فيديو موسيقي في كل العصور".

تم تصوير أفضل فيديو في تاريخ موسيقى البوب ​​في عام 2016 للمخرجة ميلينا ماتسوكاس، بحسب ما ذكر الموقع.

استخدمت المخرجة صورًا حية تتعلق بتاريخ وثقافة الأمريكيين السود، فتاة ترقد على سطح سيارة، جدار مكتوب عليه: "توقف عن إطلاق النار علينا" بالطلاء بالرش.

ظهرت بيونسيه في القائمة مرتين، حيث احتل مقطع الفيديو الخاص بأغنية "Single Ladies" المركز الثاني عشر، وكان فيديو أغنية "ليدي غاغا" في الترتيب السادس والستين.

في وقت سابق، في حفل جرامي الثالث والستين، حطمت بيونسيه الرقم القياسي لعدد الجوائز بين النساء.