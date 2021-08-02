5 أطعمة مضادة للشيخوخة عليك تجربتها

لا أحد يمكنه عمليا، أن يوقف أياد الزمن التي تمتد إلينا، وتظهر بمرور الوقت تجاعيد وخطوط دقيقة تحت العين في إشارة إلى تقدم العمر.

غير أنه يمكننا من خلال تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية مواجهة جميع أضرار الجذور الحرة في خلايانا ما يمنحنا توهجا مشعا ومظهرا شابا ويساعدنا على التخلص من جميع علامات الشيخوخة المبكرة.

تقول طبيبة التجميل الهندية سارسينغ إن هناك 5 مواد غذائية مضادة للشيخوخة، وذلك لدى حديثها لموقع times of india.

1.زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وهو معروف جيدا بتأثيراته المضادة للالتهابات على جلدك وشعرك، كما أنه يساعد على تحسين مرونة الجلد ويجعله متماسكا، ويساعد على تحسين ترطيب البشرة على المستوى الخلوي.

وزيت الزيتون مضاد قوي للأكسدة، وهي تلك العملية التي يتم فيها إنتاج مواد كيميائية تعمل على تدمير الخلايا تسمى الجذور الحرة، وتساهم أيضا في تطور السرطان.

كما يعمل زيت الزيتون بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، على التحكم في نمو البكتيريا على الجلد ويستخدم أيضا في علاج العدوى البكتيرية وتحسين التئام وعلاج الندبات.

لذلك فإن زيت الزيتون سيمنحك بفضل خصائصه المرطبة بشرة نضرة ومتوهجة وناعمة على الدوام.

2.الشاي الأخضر

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر التي تسمى بوليفينول على محاربة علامات الشيخوخة، بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتضفي على بشرتك توهجا طبيعيا.

ويحافظ فيتامين ب 12 الموجود في الشاي الأخضر على مستويات الكولاجين في الجلد، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى الحفاظ على شباب بشرتك لفترة طويلة. كما تعمل الخصائص المضادة للالتهاب في هذا المشروب على الحد من تورم وتهيج واحمرار الجلد.

3.الرمان

بخلاف فوائده المعروفة للقلب وعملية الهضم والحد من السرطان، تحتوي تلك الفاكهة على فوائد جمة للبشرة، نظرا لغناها بفيتامين سي وبالبوريكالاجين الذي يساعد على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، وتقليل الضرر الخلوي في الجسم.

ويساعد الرمان على تقليل الجذور الحرة على الجلد وبالتالي الحد من أمراض مثل الأكزيما وحب الشباب، ونظرا لغناه بمضادات الأكسدة فإنه يعمل على زيادة تجديد الخلايا والحد من ظهور البقع الداكنة والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

4.البطاطا الحلوة

تعد تلك الخضروات الجذرية اللذيذة غذاءا مضادا للشيخوخة، فهي تحتوي على نسبة عالية من بيتا كاروتين والتي تتحول عند تناولها إلى الشكل النشط لفيتامين A الذي يساعد في دعم نمو الخلايا وإنتاجها.

وتساعد البطاطا الحلوة في تحفيز إنتاج الكولاجين، وتحييد جزيئات الجذور الحرة التي تؤذي الجلد.

5.العسل

استخدم العسل في العديد من العلاجات القديمة لعلاج الأمراض وتحسين ملمس الجلد والشعر وحماية الإنسان من الأمراض المختلفة.

ويساعد العسل على شد البشرة ومنحها مظهرا قويا من خلال عكس عمل السموم التي تمتصها يوميا نظرا لتعرضها لملوثات عديدة، فضلا عن دوره الهام في الحد من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على البشرة.