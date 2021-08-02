كيف ظهر هاني شاكر في أول حفل له بعد وعكته الصحية... صور

وظهر شاكر في حفل غنائي أحياه في دار الأوبرا المصرية، وعبر العديد من محبيه عن دعمهم وحبهم له في الحفل الذي حمل لافتة "كامل العدد"، كما أنهم أثنوا على البذلة التي كان يرتديها، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وكان من المقرر أن يحيي هاني شاكر حفل دار الأوبرا المصرية الشهر الماضي، لكنه تأجل حتى أمس بسبب إصابته بالوعكة الصحية التي أدخلته المستشفى.
واستهل هاني شاكر أول حفل له بعد وعكته الصحية بدعاء "يا رب"، ثم أعقبه بباقة من أشهر أغانيه، منها "حبك ليا وبالأحضان ولا ليك ولا ليا"، بالإضافة إلى أحدث أغانيه "لو سمحتوا"، و"دويتو" مع المطربة إيمان عبد الغني بأغنية "أنا قلبي ليك"، وأغنية "توبة" للمطرب الراحل، عبد الحليم حافظ.
شكراً لكل اللي شرفونا ونورونا النهاردة في حفل #دار_الأوبرا على مسرح النافورة 🙏❤ يارب تكون الحفلة عجبتكم 🤩— إيمان عبد الغني (@EmanAbdElGhani_) August 2, 2021
Dress 👗 by Hany Elbehairy - هاني البحيري
Makeup 💄 Amira raeis
Hairdresser💇♀ salon mahmoud
Photographer 📸 George Adib Photography
#إيمان_عبد_الغني #هاني_شاكر pic.twitter.com/VBsfjWGE4Z
أول ظهور فنى لـ #هانى_شاكر بعد أزمته الصحية https://t.co/I5tvFW4LYL pic.twitter.com/TxmzmTgRDf— مبتدا (@Mobtada) August 2, 2021
وفي الشهر الماضي، تعرض هاني شاكر لوعكة صحية مفاجئة، اضطرته إلى تأجيل حفله بدار الأوبرا المصرية.
ودخل هاني شاكر العناية المركزة بعد أن قضى فيها ليلتين بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي، ثم غادر المستشفى بعد فترة وجيزة وعاد إلى منزله بعد انتظام ضربات القلب، والتأكد من نتائج الفحوصات التي خضع لها داخل المستشفى.
وبعد خروجه من المستشفى، نشر هاني شاكر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو، أكد فيه أن الأزمة الصحية التي تعرض لها مرت بسلام.
وقال: "جمهوري الحبيب أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة على خير بدعاكم، الحمد لله بقيت أحسن، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة"، مضيفا:"طول ما أنتم معايا ربنا مش هيجيب حاجة وحشة أبدا، أنا بس بطمنكم علشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة وبتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي".
واختتم شاكر: "أنا مبسوط جدا إني هشوفكم يوم 1 أغسطس على المسرح المكشوف في الأوبرا، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، ومصر دايما بخير، وكل سنة وأنتم طيبين".
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