كيف ظهر هاني شاكر في أول حفل له بعد وعكته الصحية... صور

شهد أمس الأحد أول ظهور عام لنقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، بعد وعكته الصحية التي تعرض لها الشهر الماضي.

وظهر شاكر في حفل غنائي أحياه في دار الأوبرا المصرية، وعبر العديد من محبيه عن دعمهم وحبهم له في الحفل الذي حمل لافتة "كامل العدد"، كما أنهم أثنوا على البذلة التي كان يرتديها، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكان من المقرر أن يحيي هاني شاكر حفل دار الأوبرا المصرية الشهر الماضي، لكنه تأجل حتى أمس بسبب إصابته بالوعكة الصحية التي أدخلته المستشفى.

واستهل هاني شاكر أول حفل له بعد وعكته الصحية بدعاء "يا رب"، ثم أعقبه بباقة من أشهر أغانيه، منها "حبك ليا وبالأحضان ولا ليك ولا ليا"، بالإضافة إلى أحدث أغانيه "لو سمحتوا"، و"دويتو" مع المطربة إيمان عبد الغني بأغنية "أنا قلبي ليك"، وأغنية "توبة" للمطرب الراحل، عبد الحليم حافظ.

شكراً لكل اللي شرفونا ونورونا النهاردة في حفل #دار_الأوبرا على مسرح النافورة 🙏❤ يارب تكون الحفلة عجبتكم 🤩

Dress 👗 by Hany Elbehairy - هاني البحيري

Makeup 💄 Amira raeis

Hairdresser💇‍♀ salon mahmoud

Photographer 📸 George Adib Photography

#إيمان_عبد_الغني #هاني_شاكر pic.twitter.com/VBsfjWGE4Z — إيمان عبد الغني (@EmanAbdElGhani_) August 2, 2021

​وفي الشهر الماضي، تعرض هاني شاكر لوعكة صحية مفاجئة، اضطرته إلى تأجيل حفله بدار الأوبرا المصرية.

وقال في رسالة اعتذار لجمهوره: "جمهوري الحبيب كنت أتمنى أغني النهارده كل الأغاني اللي بتحبوها، لكنني استيقظت على ضربات قلبي غير منتظمة".

ودخل هاني شاكر العناية المركزة بعد أن قضى فيها ليلتين بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي، ثم غادر المستشفى بعد فترة وجيزة وعاد إلى منزله بعد انتظام ضربات القلب، والتأكد من نتائج الفحوصات التي خضع لها داخل المستشفى.

وبعد خروجه من المستشفى، نشر هاني شاكر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو، أكد فيه أن الأزمة الصحية التي تعرض لها مرت بسلام.

وقال: "جمهوري الحبيب أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة على خير بدعاكم، الحمد لله بقيت أحسن، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة"، مضيفا:"طول ما أنتم معايا ربنا مش هيجيب حاجة وحشة أبدا، أنا بس بطمنكم علشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة وبتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي".

واختتم شاكر: "أنا مبسوط جدا إني هشوفكم يوم 1 أغسطس على المسرح المكشوف في الأوبرا، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، ومصر دايما بخير، وكل سنة وأنتم طيبين".