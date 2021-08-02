شابة إندونيسية تحضر حفل زفاف حبيبها السابق دون دعوة وتصبح زوجته الثانية..صور

اكتشفت يوانيتا روي أن حفل زفاف حبيبها السابق كوريك أكبر قريب من خلال شبكات التواصل الاجتماعية. بعد ذلك، ظهرت دون دعوة في مراسم استقبال العروس التقليدية، حيث طلبت من الرجل أن يتخذها زوجة ثانية له، بحسب ما ذكر موقع "asiaone".

No joke: Indonesian woman agrees to let fiance marry ex-gf after she turns up at their wedding ceremony https://t.co/Rq06bHnxIY pic.twitter.com/elRaXHDxaD — AsiaOne (@asiaonecom) July 30, 2021

لكن بعد التشاور مع الأسرة، قرر الزواج من الفتاتين معا.

وأكد على أن قرار الزواج من امرأتين دفعة واحدة لم يكن سهلا، حيث أنه عاطل عن العمل، وسيتعين عليه إعالة زوجتين في وقت واحد.