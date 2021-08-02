أنظمة عمل جديدة يتجه العالم لاعتمادها بعد الجائحة

أعلنت العديد من الشركات قرارات جديدة في جدول عمل موظفيها، حيث يتوقع أن يصبح قضاء ثلاثة أيام في المنزل ويومين فقط في المكتب الوضعَ الطبيعي الجديد بعد جائحة كورونا.

وأعلن معهد المدراء البريطاني "Institute of Directors" أن ثلثي قادة شركات الأعمال سيسمحون لموظفيهم بالعمل عن بُعد، فيما قال روجر باركر مدير السياسات بالمعهد: "إن الوباء أدى إلى ثورة أكبر مما كان يمكن أن يُحدثه أي إصلاح أو تنظيم جذري على الإطلاق"، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

وأوضح استطلاع لشركة "YouGov" المتخصصة بأبحاث الأسواق أن واحداً فقط من كل خمسة رؤساء سيطلب من جميع الموظفين الحضورَ خمسة أيام في الأسبوع بعد الوباء، ويتوقع بنك"NatWest" أن يعمل 9 من كل 10 موظفين من المنزل بعد الوباء، فيما قالت شركة "ASDA" إن موظفيها يمكنهم العمل من أي مكان يناسب قيامهم بوظائفهم.

وقال رئيس صحافة البيانات في "YouGov" مات سميث إن ما يعرف بالعمل الهجين سيصبح "قاعدة العمل الجديدة لكثيرين"، فيما قدَّمت شركة "John LewisK" بالفعل خيارَ العمل المرن لجميع موظفي مكتبها الرئيسي، إلا في حال عدم تمكنهم من القيام بأعمالهم من المنزل، قائلةً إن الوباء جعل الجميع يعيدون التفكير في قاعدة "الإلزام بالعمل لخمسة أيام من المكتب".

وأوضحت شركة المحاسبة الكبرى "PWC" أنها تتوقع أن يكون العمل من المكتب أو مع العملاء ما بين يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، اعتباراً من سبتمبر/أيلول، مضيفة أن العمل المرن سيكون "القاعدة وليس الاستثناء"، وقال رئيس مجلس الإدارة والشريك الرئيسي في "PWC" كيفن إليس إن الحياة المكتبية مهمة على وجه الخصوص لأولئك الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية.