كشفت تقارير بعض تفاصيل دفن جثمان الفنانة الكويتية، انتصار الشراح، التي توفيت يوم السبت في العاصمة البريطانية بعد صراع مع المرض.

وذكرت مصادر لموقع "إي تي بالعربي" أن جثمان الشراح سيصل إلى بلدها الكويت يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس/ آب الجاري، وأضافت أنه سيتم دفنها في نفس اليوم.

وفي سياق متصل، كشف مازن التميمي زوج انتصار الشرح لـ صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "السفارة الكويتية في لندن والمكتب الصحي يسعيان إلى أن يصل جثمان الراحلة للكويت بأسرع وقت، وأنه سيصل مع جثمان زوجته إلى الكويت يوم الأربعاء بعد الانتهاء من الترتيبات في لندن".

كما حرص التميمي على شكر سفارة الكويت في لندن وكذلك المكتب الصحي هناك على جهودهم الطيبة منذ وصول زوجته الراحلة، انتصار الشراح، ومرافقيها ومتابعة أمورها في مستشفى "رويال فري" ومستشفى "وليستون".

وتوفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، السبت، في العاصمة البريطانية لندن عن 59 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت الفنانة الكويتية الراحلة تعرضت لانتكاسة صحية، وتم تحويلها إلى مستشفى وليستون في لندن.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية انتصار الشراح من خلال بيان أكدت فيه أنها كانت تتمتع بأخلاق طيبة وسمعة طيبة طوال مسيرتها الفنية، مما كان له أطيب الأثر في نفوس من زاملوها وعاصروها في العمل الفني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما لفتت أنوار مراد، المتحدثة باسم الوزارة، إلى أن "أم سالم"، شكلت علامة فارقة في البرامج التلفزيونية المنوعة والكوميدية التي كانت تعرض مواسم شهر رمضان.

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية أن "الفن الكويتي فقد برحيلها فنانة قدمت فنا راقيا لمجتمعها".