الفنان أحمد فتحي يصاب بكورونا ويكشف مستجدات حالته الصحية

كشف الفنان المصري الكوميدي أحمد فتحي، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد فتحي في تصريحات لـصحيفة "النهار" اللبنانية أنه كان مصابا بالفيروس خلال الفترة الماضية، وهو حاليا في مرحلة التعافي من (كوفيد-19).

وطمأن فتحي محبيه بأن حالته الصحية وكل أموره بخير.

احمد فتحى

انت احسن ممثل فى رمضان

انت فعلا فنان بجد 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/VnTjZoTcKz — 𝑴𝒐𝒉𝒚 (@Mohamd_Mohy) June 29, 2015

وأفاد موقع "مصراوي" أن أحمد فتحي يقضي حاليا فترة العزل المنزلي بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وتسبب المرض في منع فتحي من استكمال تصوير مشاهده في المسلسل التلفزيوني "عودة الأب الضال"، وعدم مشاركته في مسرحية "أبو العربي" التي تعرض حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، وهي من بطولة هاني رمزي وداليا البحيري.

وحقق أحمد فتحي شهرة كواحد من أبرز الكوميديين خلال السنوات الأخيرة عبر أدواره في العديد من الأعمال الفنية، منها أفلام "بنك الحظ" و"عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة" و"رغدة متوحشة" و"الحرب العالمية الثالثة"، ومسلسلات "حالة عشق" و"شقة فيصل" و"أستاذ ورئيس قسم" أمام الفنان عادل إمام.