رامي رضوان يرد مجددا على حاجة دلال عبد العزيز لزراعة رئة ويوجه تحذيرا

علق الإعلامي رامي رضوان، مجددا على ما تردد خلال الساعات الماضية حول اقتراح الأطباء إجراء عملية زرع رئة للفنانة دلال عبد العزيز، التي لا تزال تعاني من مضاعفات فيروس "كورونا" وتتلقى العلاج منذ ما يزيد على 3 أشهر.

وأكد رامي رضوان، في تصريحات مع " موقع في الفن "، أن هذه المعلومات غير دقيقة وغير صحيحة وأي حديث عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، محذرا من تداول أخبار وشائعات غير صحيحة، ومطالبا بالرجوع لأسرتها للتأكد من أي جديد بخصوص حالتها الصحية.

وكان رامي رضوان قال أمس الأحد، إن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز صعب، مؤكدا أن الأنباء المتداولة بشأن حاجة الفنانة دلال عبد العزيز لزراعة رئة، غير دقيقة ولا صحة لها.

ونفت أسرة دلال عبد العزيز، يوم السبت الماضي، شائعة وفاتها، وقالت إنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.