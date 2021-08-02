ناصيف زيتون يحقق حلمه مع "المعلم الكبير"... صورة

شارك الفنان السوري ناصيف زيتون صورته مع سلطان الطرب جورج وسوف، التي حازت على تفاعل كبير وإعجاب من الجمهور المتابع، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام".

وكان النجم زيتون قد رافق سلطان الطرب وعددا من النجوم في الحفل الجماهيري الذي أقيم في العاصمة دمشق بمناسبة عيد الجيش، حسب ماذكره موقع "ليبانون 24".

وعلق ناصيف على الصورة قائلا: "بس ترتكي على الجبل هيك بكون المشهد. واخيراً طلعلي صورة مع المعلم الكبير متل ما بحلم"، معبرا بذلك عن سعادته بتحقيق حلمه بالغناء مع سلطان الطرب جورج وسوف والحصول على صورة تجمعهما سوية.

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وتعامل ناصيف بطرافة وذكاء مع لحظة انقطاع الكهرباء بالكامل في مكان الحفل، حيث استمرت الفرقة الموسيقية بالعزف، بينما أخذ ناصيف بالرقص بصورة عفوية، والتقاط الصور مع الشبان على المسرح، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي وثق هذه اللحظات.