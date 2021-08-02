فيفي عبدو تعلن انتصارها مرتدية الفستان الأحمر القصير: "تعو بقا نهيص"... فيديو

أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة المصرية فيفي عبدو على صفحتها الخاصة على "تويتر" من الساحل الشمالي، إعجاب الجمهور الذين عبروا عن فرحتهم بشفائها من أزمتها الصحية الأخيرة التي تمكنت الفنانة من الانتصار عليها.

ونشر موقع "الفن" الصورة التي ظهرت فيها فيفي عبدو وهي تتفجر أنوثة وحياة، مرتدية فستانا قصيرا أحمر اللون، وكتبت تحت الصورة:

"يا صباح الفل بالساحل الشمالي".

أول صورة لي في الساحل الشمالي يا قلبي أنا بحمد ربنا من مصر أم الدنيا بشكل الدكاتره اللي كان معاك مشوار مرضي بس ربنا طبعا قبل أي حد pic.twitter.com/l5IRvw0Xc8 — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 31, 2021

​وشكرت فيفي عبدو الله أولاً كل من وقف إلى جانبها لتخطي أزمتها الصحية التي مرت بها، وعلقت قائلة: "أنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني وعايزة بعد كدا أطلع وأشكر الدكاترة، والناس اللي تعبوا معايا..يلا بقى نهيّص، وأنا جيت الدنيا علشان نهيص، بحبكوا أوي".

وشاركت فيفي جمهورها فيديو لها من الساحل الشمالي، عبرت من خلاله عن اشتياقها لهم، داعية إياهم للدعاء لها بالسعادة حيث قالت: "يا جماعة وحشتوني وأنا قلتلكم أنا جيت الدنيا دي عشان أدلع وأتمنى من الله والعيون الحلوة إن أنا أدلع ويا رب إذا كان ليا عمر تاني أدلع فيه يا رب إن شاء الله بحبكم جداً وأتمنى أن أنتم بأمر الله تدعولي إن أنا أعيش حياة حلوة وسعيدة أنبسط بيها عشان أنا منبسطش بحياتي".

صباح الفل من الساحل الشمالي كل صفحاتي الرسمية بحبكم اووووي ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/iSpZ8QuQ3y — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 28, 2021

​وكانت الفنانة فيفي عبدو قد تعرضت لأزمة صحية بسبب حقنة تلقتها بطريقة خاطئة في ظهرها ما اضطرها للخضوع لعملية جراحية.