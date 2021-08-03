6 مصابين فلسطينيين في تبادل لإطلاق نار مع قوات إسرائيلية بجنين... فيديو

أفادت قناة عبرية، بإصابة 6 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار وقع فجر اليوم الثلاثاء مع قوات إسرائيلية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن اشتباكات اندلعت بين وحدة "يمام" الخاصة التابعة لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية وبين مسلحين فلسطينيين بالمدينة.

وأضافت القناة: "حيدت وحدة يمام الليلة (الثلاثاء) عددا من المخربين الذين أطلقوا الرصاص الحي، وألقوا العبوات والزجاجات الحارقة تجاههم في جنين".

وأضافت أن أضرارا بسيطة لحقت بمركبات إسرائيلية مصفحة، فيما رصدت القوات الإسرائيلية 6 إصابات في صفوف الفلسطينيين، وصفت جراح 2 منهم بالخطيرة و4 بالمتوسطة.

חילופי אש כבדים בין לוחמי ימ"מ לפלסטינים בג'נין - דווח על 6 מחבלים שנוטרלו | תיעוד@ItayBlumental pic.twitter.com/CrVzJWsR44 — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2021

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الاشتباكات اندلعت عندما داهمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة الإسرائيليين المدينة الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات ليلية.

وفي الأسابيع الأخيرة، ترافق دخول القوات الإسرائيلية إلى جنين لاعتقال ما تقول إنهم مطلوبون مع تبادل لإطلاق النار.