خبر وفاة حياة الفهد يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي... وصورة تكشف الحقيقة

أثار خبر وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وتصدّر اسم حياة الفهد التريند عبر "تويتر" ضمن تفاعل من الجمهور ومواقع الأخبار الفنية التي جزمت بأن الخبر صحيح إلا الفنانة الكويتية نفت بنفسها هذه الشائعة.

حياة الفهد في ذمة اللة pic.twitter.com/0SXukSZWCt — 𝐋𝐀ITH (@laith_najm) August 1, 2021

ونشرت حياة الفهد صورة من زيارتها لأحد مطاعم المأكولات العراقية في دبي، مع مدير أعمالها يوسف الغيث، وتوجهت بالشكر لإدارة المطعم على حسن ضيافتهم.

View this post on Instagram A post shared by مؤسسة الفهد للانتاج الفني (@hayatalfahad)

وتأتي شائعة وفاة حياة الفهد بعد مرور يومين على وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، التي نعتها الفهد بنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.