آبي أحمد عن انتصارات بلاده في طوكيو 2020: إثيوبيا مازالت تزدهر بجهود أبنائها

علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الاثنين، على الانتصارات التي حققتها بلاده، حتى الآن، في أولمبياد طوكيو 2020.

وغرد أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في أولمبياد طوكيو، يسعدنا أن إثيوبيا فازت بميدالية فضية في سباق حواجز 3000 متر رجال، وميدالية برونزية في سباق 5 آلاف متر سيدات".

وعقب آبي أحمد على تلك الانتصارات قائلا: "لا تزال إثيوبيا تزدهر بجهود أبنائها".

በቶኪዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በወንዶች በ3000 ሜትር መሰናክል በለሜቻ ግርማ የብር ሜዳሊያ እንዲሁም በሴቶች 5ሺህ ሜትር ሩጫ በጉዳፍ ፀጋይ የነሐስ ሜዳሊያ በማግኘቷ እንኳን ደስ አለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ገና ከፍ ብላ ትደምቃለች። — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 2, 2021

​وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، حرص يوم الجمعة الماضي، على تهنئة مواطنه العدّاء سيليمون باريغا، بذهبية سباق العشرة آلاف متر للرجال في بطولة أولمبياد طوكيو، وهي أول ذهبية في برنامج ألعاب القوى.

وغرّد آبي أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا لسيليمون باريغا على فوزه بالميدالية الذهبية الأولى في سباق 10000 متر في أولمبياد طوكيو. أتمنى حظا سعيدا لبقية منافسينا".

وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز الجاري إلى 8 أغسطس/آب المقبل، وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.