فيسبوك تلزم موظفيها في أمريكا بارتداء الكمامة بعد عودتهم للعمل من المكتب

أعلن موقع "فيسبوك" الأمريكي للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، أنه سيطلب من كافة موظفيه داخل أمريكا بارتداء الكمامة الطبية عند إعادة فتح مكاتبه.

وأوضح متحدث باسم "فيسبوك" في بيان أنه "نظرا للأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بـ(كوفيد-19)، وأحدث البيانات حول متغيراته، فإننا نعيد مطالب ارتداء الكمامة في جميع مكاتب "فيسبوك" بأمريكا، بغض النظر عن حالة تطعيم الموظف"، بحسب موقع "ذا فيرج".

وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس/ آب الجاري، وستظل سارية حتى إشعار آخر.

وأكدت شركة "فيسبوك" الأسبوع الماضي أنها ستطلب التطعيم من جميع الموظفين العائدين إلى العمل في حرمها الجامعي في أمريكا بالحصول على تطعيم من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك مع إعادة فتحه بالكامل مع حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاءت سياسة "فيسبوك" الجديدة بشأن الكمامات تزامنا مع إعلان مسؤولو الصحة منطقة باي عن إعادة متطلبات ارتداء الكمامة الطبية في الأماكن الداخلية بعدة مقاطعات، وذلك وسط زيادة في حالات (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد، وانتشار متحور "دلتا" شديد العدوى.

وتعمل شركات التكنولوجيا الأخرى أيضا على تغيير خططها وسياساتها وفقا لأرقام الحالات وتوصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والإرشادات المحلية، إذ أجلت "غوغل" خطط إعادة فتح مكاتبها الأسبوع الماضي، وأعلنت أنها ستطلب التطعيم لجميع الموظفين في المكاتب، فيما تطلب "آبل" ارتداء الكمامة لجميع عملائها وموظفيها في معظم متجر البيع بالتجزئة في أمريكا، سواء تم تطعيمهم أم لا.