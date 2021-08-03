"أمازون" تمسح كف يد عميلها مقابل 10 دولارات... خطر أمني محتمل

كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن شركة "أمازون" الأمريكية تدفع لعملائها في حال موافقتهم على مسح كف أيديهم في نظام التعرف على بصمة اليد "أمازون وان".

وقالت "أمازون" إن العملاء الذين يربطون كف يدهم بحساب الشركة الخاص بهم سيحصلون على المكافأة، والتي ستضاف إلى حسابهم الائتماني، بحسب موقع "تيك كرانش".

وتم إطلاق نظام "أمازون وان" في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كطريقة سهلة للدفع في المتاجر الخاصة بالشركة.

ويضع المستخدمون كف يدهم ببساطة فوق الماسحات الضوئية لشركة "أمازون"، والتي تتعرف على بصمة كف اليد الفريدة بناء على أنماط الخطوط والأوردة، ويمكن استخدام هذه المعلومات للتحقق من المدفوعات في المتاجر، كما أنها بديلا لتذاكر الدخول للمتاجر.

وتتوافر خدمة "أمازون وان" حاليا في 50 موقعا أمريكيا، بما في ذلك متاجر الأغذية الكاملة ومتاجر "أمازون جو" وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، قالت الشركة إن "الآلاف" من العملاء التحقوا بالخدمة، على الرغم من أن الشركة لم تستجب لطلب للتعليق على هذا العرض الترويجي.

لكن الخدمة أثارت قلق بعض خبراء التكنولوجيا، الذين رأوا أنها غير ضرورية، خاصة مع توافر مزايا مماثلة تقدمها بطاقات الدفع غير التلامسية.

كما حذر الكثير من النقاد من أن الخدمة قد تشكل خطرا أمنيا محتملا، معربين عن مخاوفهم بشأن قيام شركة مثل "أمازون" على وجه الخصوص بجمع مثل هذه البيانات، خاصة وأنها تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب دفعها لتكنولوجيا جديدة بطرق غير مريحة، وهي بيع خوارزميات تمييز الوجه المنحازة، وتوسيع شبكتها من كاميرات المراقبة المنزلية المتصلة بالشرطة.