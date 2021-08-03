عبد المجيد عبد الله يتصدر محرك "غوغل" بألبوم يضم 22 أغنية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اسم الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله، خلال الساعات الماضية، بعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية "عالم موازي".

وجاء طرح عبد الله للألبوم الجديد بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ59، اليوم 3 أغسطس/ آب.

ويعد "عالم موازي" هو أول ألبوم لعبد المجيد عبد الله منذ آخر ألبوماته "اسمعني"، الذي طرحه في عام 2015.

والألبوم من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا" السعودية، ويضم 22 أغنية، منها "يا صبر وغصون الشجر واعتذرلك وتهددنى ولا زعلت ومشكور".

وحرص العديد من الفنانين على تهنئة عبد المجيد عبد الله بعيد ميلاده وألبومه الجديد "عالم موازي"، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي غرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أهنىء الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله بألبومه الرائع، أبدعت وأبدع ايضاً المبدع ياسر بو علي بالألحان والإشراف... الساحة كانت تحتاج إلى مثل هذا الفن الراقي... شكرا مجيد شكرا ياسر بوعلي... للتميز عنوان".

لاتنسى انت من المساهمين بابداعك فهذا الالبوم🤍شكراً ابوناصر🌷🙏 https://t.co/g0VBpezhC7 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) August 2, 2021

من ناحيته، رد المطرب السعودي على تركي آل الشيخ بـ"ألا ينسى أنه من المساهمين بإبداعه في هذا الألبوم".

وطرح عبد المجيد عبد الله "عالم موازي" كاملا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.