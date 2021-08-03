مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان المصري بيومي فؤاد

كشفت مصادر طبية وثيقة الصلة بالفنان المصري، بيومي فؤاد، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام القليلة الماضية.

ونقل موقع "الوطن"، عن المصادر قولها، إن "الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد تتحسن تدريجيًا بشكل كبير، وأفضل من الأيام الماضية التي عانى فيها بشدة، بعد تعرضه لدور برد شديد لم يمر عليه من قبل".

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وكان الفنان بيومى فؤاد قد أعلن، أمس الاثنين، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وأشار الفنان المصري إلى أن الفحوصات أكدت أنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الأزمة الصحية التي مر بها أفقدته الوعي لمدة يومين.

وقدم بيومي فؤاد الشكر لوزارتي الداخلية والصحة في الإمارات على ما وصفه بالحب والاهتمام من جهتهم دون معرفة هويته، ولكن تعاملوا معه على أنه ضيف عندهم.

وينتظر بيومى فؤاد طرح فيلم "الإنس والنمس" بدور العرض غداً الأربعاء، حيث يشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدى ومنة شلبى وصابرين وعمرو عبد الجليل وإخراج شريف عرفة.

كما يستعد الفنان المصري لاستئناف تصوير مسلسل "المماليك" مع رانيا يوسف ورامى وحيد وفيدرا وإخراج حازم فودة.