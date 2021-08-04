تسجيل
00:49 GMT05 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أفضل محركات البحث علي الانترنت

    أفضل محركات البحث على الإنترنت في دقة النتائج

    BA
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049761515_0:0:1425:801_1200x675_80_0_0_e6ad8a357534a9b0e0f2cedc4cfa5b9b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108041049250054-best-search-engines/

    يرجع تاريخ ظهور أول محركات البحث في العالم إلى عام 1990، وكان يحمل اسم "أرشي"، بينما لم يظهر محرك البحث الأمريكي "Google"، الذي يهيمن على العالم في الوقت الحالي إلا عام 1998.

    أسرع وأبطأ دول العالم في الإنترنت
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    تعرف على الدول الأعلى والأدنى من حيث سرعة الإنترنت
    وبينما أصبحت محركات البحث في الوقت الحالي أكثر تطورا وذكاء، فإن بداية عمل محركات البحث لم تكن سهلة، وكان الوصول إلى المعلومة يستغرق وقتا طويلا.

    ما أهمية محركات البحث؟

    يوجد في العالم العديد من محركات البحث، التي يمتلك كل منها مجموعة من الخصائص تميزه عن الآخر، لكنها جميعا تأتي في ترتيبات عالمية متواضعة عند مقارنتها بمحرك البحث الأمريكي Google، الذي يهيمن على السوق العالمي، بنحو 4 مليارات مستخدم.

    يمثل هدف الوصول إلى المعلومة عبر الإنترنت أهمية كبيرة في عملية البحث، لأن أغلب تلك العمليات يكون هدفها حل مشكلة أو إتمام مهمة محددة.

    ولفت "موقع سيرش إنجين جورنال" إلى قول مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، عام 2009، إن مستقبل علمية البحث عبر الإنترنت هو "الأفعال".

    وتابع الموقع: "لم يكن غيتس يقصد الكلمات التي يكتبها الناس على محركات البحث، وإنما كان يتحدث عن سبب عملية البحث، الذي يمكن تلخيصه في سؤال:

    لماذا يستخدم الناس محركات البحث؟

    في البداية كان الناس يبحثون عن وثائق تحتوي على الكلمات، التي يكتبونها على محركات البحث، لكن هذا النهج تغير لاحقا.

    وفي الوقت الحالي أصبح الناس يستخدمون محركات البحث لحل مشكلات أو إتمام مهام أو فعل شيء ما.

    ووفقا لرؤية بيل غيتس، التي تحدث عنها عام 2009، فإن ما يكتبه الناس على محركات البحث يعكس أفعالهم.

    فعندما تبدأ عملية بحث، فإنك تبدأ رحلة لفعل شيء ما، بحسب الموقع، الذي أوضح أن المسوقين، أصبحوا يتحدثون عن مصطلح يطلقون عليه "رحلة المستخدم"، التي تشير إلى ممر افتراضي يسلكه المستخدم لإتمام مهمته، التي يبدأها في الغالب بعملية البحث.

    متصفح
    © Sputnik . Alexandr Kryazhev
    متصفح

    وخلال العقد الماضي أصبحت "رحلة المستخدم" تلعب دورا كبيرا في عملية البحث، التي أصبحت تعتمد على فهم نوايا المستخدم في كل مرحلة من مراحل الرحلة، وليس على نوع الكلمات التي يستخدمها.

    لم تعد عملية البحث مجرد كلمات مفتاحية جيدة يتم استخدامها، وإنما تطورت لتصبح أكثر اعتمادا على توفير المحتوى الجيد للمستخدم الصحيح في الوقت المناسب خلال رحلة البحث لمساعدته في إتمام مهمته، التي بدأها بالكتابة على محرك البحث في البداية.

    إنترنت
    © flickr.com / Ministerio TIC Colombia
    إنترنت

    ويمكن أن يتم تلخيص ذلك بالقول إنه عملية البحث تنقسم إلى شقين، الأول هو المستخدم، الذي يعتمد على استخدام "الكلمات"، والمسوق أو مقدم المحتوى، الذي يجب أن يكون تركيزه على مساعدة المستخدم خلال الرحلة ومحاولة التأثير عليه بمحتوى مناسب خلال أطول فترة ممكنة من رحلته البحثية.

    كيف يمكن تحسين عملية البحث؟

    في الوقت الحالي، يجب أن تكون جهود تحسين محركات البحث في تطور مستمر، حتى تواكب التغيرات المستمرة في رحلة مستخدمي الإنترنت.

    ويقول "موقع سيرش إنجين جورنال" إن عملية تحسين محركات البحث يجب أن تركز على 4 أشياء هي:

    • فهم مقدم المحتوى لشخصية المستخدم ونواياه.
    • تقديم رؤية لمحتوى مرتبط بالحقائق والبيانات أكثر من ارتباطه بالتوقعات.
    • وضع خطة طويلة الأمد للمحتوى الذي يتم تقديمه.
    • حل المشاكل الفنية التي يمكنها تعطيل وصول المحتوى لأكبر عدد من المستخدمين.

    ما هو أول محرك بحث في العالم؟

    ظهر محرك بحث Google، الذي يهيمن على العالم حاليا عام 1998، لكن لم يكن أول محرك بحث على الإنترنت، إذا سبقه العديد من محركات البحث الأخرى، التي ظهرت قبله بسنوات، حيث يتميز بخدماته العديدة مثل خدمة الجيميل ومتصفح كوروم وعلي رأسهم خدمة ترجمة جوجل.

    وكان أول محرك بحث ظهر في العالم هو محرك البحث "أرشي"، الذي ظهر عام 1990، وكان يعتمد على نظام "إف تي بي" لنقل الملفات بين الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الأخرى، وفقا "لموقع وورد ستريم" الأمريكي.

    تصفح الإنترنت
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    تصفح الإنترنت

    وظهر بعده 8 محركات بحث حتى عام 1994 عندما ظهر محرك البحث "ياهو"، الذي تلاه ظهور 12 محرك بحث آخر ، قبل أن يظهر محركا البحث "إم إس إن" وGoogle عام 1998.

    ومنذ 1998 حتى 2009، ظهر أكثر من 30 محرك بحث تلاها ظهور محرك البحث "بينغ، وظهر بعده نحو 17 محرك بحث آخر.

    أشهر محركات البحث من حيث الاستخدام

    وتعتبر محركات البحث "Google" و"Bing" و"Yahoo" و"Baidu" و"Yandex"، أقوى 5 محركات بحث في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010، حتى يناير 2021، التي أوردها "موقع ستاتيستا" الأمريكي، في مارس/ أذار الماضي.

    وخلال تلك الفترة كان متوسط نسبة استحواذ محرك البحث الأمريكي Google نحو 90 في المئة من السوق العالمي، بينما جاء محرك البحث "بينغ"، التابع لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية في المرتبة الثانية ووصلت حصته السوقية إلى 6.8 في المئة من السوق العالمي.

    شركة ياهو
    YouTube.com
    شركة ياهو

    أما محرك البحث الأمريكي "ياهو" فقد جاء في المرتبة الثالثة عالمية بنسبة 2.7 في المئة من السوق العالمي، يليه محرك البحث الروسي "ياندكس رو" في المرتبة الرابعة بـ 0.59 في المئة، ثم محرك البحث الصيني "بايدو"، الذي جاء في المرتبة الخامسة بـ 0.55 في المئة من السوق العالمي.

    ياندكس
    © Sputnik . Maxim Blinov
    ياندكس

    وتظهر إحصائيات الحصص السوقية لمحركات البحث الخمسة، خلال الـ 12 شهرا الأخيرة، من يونيو/ حزيران 2020 حتى مايو/ أيار 2021، أن "غوغل" أصبح أكثر استحواذ على السوق العالمي بنسبة تصل تتجاوز الـ 90 في المئة، بحسب "موقع سيرش إنجين جورنال" البريطاني.

    ما الذي يميز محرك بحث عن الآخر؟

    تمثل محركات البحث منصة يمكن من خلالها الوصول إلى أي نوع من المعلومات، التي يبحث عنها أي شخص بضغطة واحدة، ويختلف تصنيف أهميتها بالنسبة لمستخدم الإنترنت، وفقا لعدة عوامل منها السرعة والأمان ودقة نتائج البحث، التي تساهم في وصول المستخدم إلى المعلومة التي يريدها دون إزعاجه بحجم هائل من المعلومات التي لا تناسب ما يبحث عنه.

    متصفح الإنترنت غوغل كروم
    © REUTERS / Dado Ruvic
    متصفح الإنترنت "غوغل كروم"

    ويهيمن محرك البحث Google على نحو 90 في المئة من حجم مستخدمي محركات البحث في العالم بفضل نظام الخوارزميات، الذي يتم تطويره باستمرار وسهولة الاستخدام ومنصات الإعلانات الإلكترونية الضخمة إضافة إلى خبرة المستخدمين بتفاصيل استخدامه على مدى السنوات الماضية.

    لماذا يستخدم البعض محرك بحث آخر بدلا Google؟

    يهيمن محرك البحث Google على سوق الإنترنت العالمي ويقبل عليه المستخدمون بصورة كبيرة لأنه يوفر دقة وسرعة في الحصول على المعلومة، كما أنه من محركات البحث التي أصبح لغالبية مستخدمي الإنترنت إلمام كبير بتفاصيل استخدامها.

    • ورغم ذلك، فإن بعض العيوب التي ظهرت على محرك البحث Google مؤخرا، ربما تدفع البعض لاستخدام محركات بحث أخرى.

    إن أولويات Google تغيرت بصورة كبيرة، وأصبح هناك تركيز على النفع الذي يعود على الشركة أكثر من التركيز على إرضاء المستخدمين، كما كان في سنواته الأولى.

    فعلى سبيل المثال، كان Google يظهر الصفحات المرتبطة بنتائج البحث دون أي محتوى إضافي خاص به وهو ما يعني أن صفحة الموقع، مقدم المحتوى، يحصل على مساحة أكبر وفرصة أكبر في الوصول إلى المستخدم.

    لكن هذه النتائج أو ما يطلق عليه الصفحات التي تعرضها محركات البحث "إس إي آر بي"، أصبحت من الماضي، وأصبحت صفحات المواقع التي تظهرها نتائج بحث Google مزدحمة بالإعلانات والفيديوهات والخرائط والعديد من المواد، التي تعود بالنفع على الشركة، في ذات الوقت الذي تصبح فيه مساحة عرض المحتوى أقل.

    هجمات سيبرانية
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    هجمات سيبرانية

    ويقول الموقع إن مستويات الأمان، من الأشياء التي يمكن أن تجعل المستخدمين يبحثون عن محرك بحث غير Google، لأنه أصبح يعتمد على برمجة مرتبطة ببيانات المستخدم.

    وتعد محركات البحث "بينغ" و"ياهوو" و"بايدو" و"ياندكس رو" من أبرز محركات البحث التي يمكن أن تحل محل "Google" إذا تسببت سياسته في عزوف المستخدمين عنه بصورة تدريجية.

    الأسئلة الشائعة حول محركات البحث

    • ما هو البحث بالكلمات المفتاحية؟

    يتناول هذا السؤال طريقة استخدام بعض الكلمات داخل المحتوى الذي تقوم بنشره عبر الإنترنت، بديلا عن كلمات أخرى، لأنها أكثر استخداما في عمليات البحث.

    فإذا كنت تستخدم كلمات محددة داخل المحتوى الخاص بك واكتشفت أن هناك مصطلح أكثر بحثا على نفس الموضوع، فيجب عليك استخدام هذا المصطلح لتحقيق نتائج أفضل.

    • أين أضع الكلمات المفتاحية؟

    يجب أن تكون الكلمات المفتاحية التي اخترتها في العديد من المواضع بداية من العنوان، إلى الفقرة الأولى، كما يجب وضعها بتنسيق "إتش 2" أو ضمن أسئلة داخل الموضوع.

    • ما هو ملف روبوتس؟

    هو ملف نصي داخل الموقع يوجه محركات البحث عن الطريقة التي تسحب بها صفحات الموقع لتكون متاحة للمستخدمين.

    • ما هي روابط "باك لينك" وما علاقتها بمحركات البحث؟

    هي روابط لمواضيع من نفس الموقع تحتوى على معلومات مفصلة مرتبطة بعدد من الكلمات داخل الموضوع، أو لمواضيع خارجية تحتوي على مصدر المعلومة، الذي يتم الإشارة إليه.

    ويؤدي اختيار الرابط النصي "باك لينك" بدقة عالية إلى رفع ترتيب الموقع على محركات البحث.

    إنفوجرافيك - عالم الإنترنت الذي لا ينام
    © Sputnik
    عالم الإنترنت الذي لا ينام

    انظر أيضا:

    لماذا أخفت غوغل إعدادات الخصوصية بالهواتف؟
    ‏"غوغل" تجهز تطبيقا يشفر الرسائل الخاصة
    اتهام "غوغل" بمراقبة مواقع المستخدمين سرا
    غوغل يسير على نهج أبل في حماية مستخدمي "أندرويد"
    "غوغل" تسمح بتقنية تطالب بها معظم المواقع
    اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا"... كيف ستؤثر على الإنترنت؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان الواجب، للمصور أري باسوس من البرازيل، الفائز في مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    الفائزون في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
    سروال بن لادن الداخلي كان الدليل القاطع على موقع مخبئه
    سروال ابن لادن الداخلي دليل أمريكا القاطع على مكان اختبائه
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك