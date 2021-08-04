"شكرا للقضاء المصري".. أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

علق الفنان المصري محمد رمضان، على الحكم الصادر لصالحه ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب، في القضية التي كان يواجه فيها الأخير اتهاما بالسب والقذف، موجها الشكر للقضاء المصري.

ونشر الفنان المصري مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يتضمن نص الحكم الصادر له، مركبًا "كتابة" على مقطع قصير لـ"أديب" وهو يتحدث خلال إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي"، مع مقطع آخر من أغنية "ثابت".

كما أرفق محمد رمضان الفيديو بتعليق، قائلا: "الحمد لله، ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه".

هذا ولقي المنشور تفاعلا كبيرا من جمهور الفنان، الذي عبر عن سعادته بقرار المحكمة.

المحكمة تنصف محمد رمضان

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد يوم الأحد قرارا بتغريم عمرو أديب مبلغ 10 آلاف جنيه، كما رفضت الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيه أتعاب محاماة ، يوم الأحد، في قضية سبه وقذفه للفنان محمد رمضان، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وكان محمد رمضان اتهم عمرو أديب في دعواه القضائية بسبه وقذفه إثر هجوم الأخير عليه في حلقة سابقة من برنامجه التلفزيوني "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، والتي انتقده فيها بسبب فيديو "النقود" الشهير الذي نشره الممثل بعد الحكم عليه في قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر.

وطالب محامي محمد رمضان بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وذكرت صحيفة "الدعوى القضائية" أن "المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل، فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، وقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية".

يشار إلى أن عمرو أديب أعلن هو الآخر عن قيامه برفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، بسبب رده عليه عقب انتقاده له بسبب فيديو "الأموال" الملقاة في حمام السباحة.