أطعمة غنية بفيتامين "أ" يجب تناولها

تعتبر الفيتامينات من بين العناصر الأساسية لصحة الجسم، حيث يعد فيتامين "أ" مثلا جزءا مهما للنمو ويسهم في دعم الجهازين المناعي والتناسلي.

على الرغم من أن الجزر يعد مصدرا ممتازا لفيتامين "أ"، إذ يحتوي نصف كوب منه على 510 ميكروغرامات، إلا أن هناك العديد من الأطعمة الصحية الأخرى، تعتبر مصدرا مهما لفيتامين "أ" ، وهذه أفضل 5 أطعمة غنية بهذا الفيتامين، والتي يجب إدراجها ضمن نظامنا الغذائي:

زيت كبد سمك القد

يقدم زيت كبد سمك العديد من الفوائد، إذ أنه مشبع بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب وفيتامين "د" الذي يعزز المناعة، كما أنه مصدر مهم لفيتامين "أ" بمعدل 4080 ميكروغراما لكل ملعقة طعام.

كبد البقر

يعتبر كبد البقر مصدرا غنيا بفيتامين "أ"، ويأتي على رأس القائمة، إذ أن كل 100 غرام منه يحتوي على نحو 25000 وحدة من هذا النوع من الفيتامينات.

البطاطا الحلوة

اليقطين

البطاطا الحلوة هي طبق جانبي بسيط، لكنه لذيذ لأي وجبة تقريبا، ومع وجود 1100 ميكروغرام من فيتامين "أ"، لكل كوب، فإنها تتفوق بالتأكيد على الجزر النيئ، فقط تأكد من تناول القشرة للحصول على القدر الكامل من فيتامين "أ"، من هذه الدرنات النشوية.

يحمل العديد من الفوائد الصحية، كما أنه محمل بفيتامين "أ" ، إذ يحتوي كوب واحد من يقطين مطبوخ (245 غراما) على 706 ميكروغرامات من فيتامين "أ".

إلى جانب كونه مليئا بالفيتامينات والمعادن، فإن اليقطين منخفض السعيرات الحرارية، إذ إن محتوى الماء فيه يصل إلى 94٪، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من بيتا كاروتين وهو كاروتين يحوله جسمك إلى فيتامين "أ".

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الأخضر والأحمر على نسبة عالية من فيتامين "أ"، كما يعتبر مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة والكالسيوم، لأنها مصدر للألياف وحمض الفوليك والحديد، ويمكن إضافة الفلفل للنظام الغذائي عن طريق إضافته إلى المعكرونة والسلطات وما إلى ذلك.