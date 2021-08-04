فنان مصري يهاجم فيلم لـ عادل إمام : "مش عارف نجح إزاي"

هاجم الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" للفنان عادل إمام، متسائلا: كيف نجح هذا الفيلم؟.

وقال زكي فطين عبدالوهاب، عبر حسابه على "فيسبوك"، "بالصدفة اتفرجت على فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين".. بطولة "عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين".. المفنرض إنه فيلم كوميدي.. ومش قادر أفهم نجح وقتها إزاي؟ الله يرحمك يا فطين يا عبد الوهاب".

وكان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنه تمكن من التغلب على مرض السرطان، بعد شهور من إعلانة عن إصابته بالمرض ونشر صورته وهو حليق الرأس على "فيسبوك".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال زكي فطين عبدالوهاب مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وعرض في شهر رمضان الماضي.