"سامسونغ" تستعد لطرح سماعات لاسلكية بالكامل... صورة

تستعد شركة "سامسونغ" للكشف عن سماعاتها "Galaxy Buds2"، إلى جانب عدد من الهواتف الجديدة.

ستدعم سماعة الرأس، المصنوعة بتنسيق TWS، بتقنية Bluetooth 5.2، وستكون بهيكل لامع.

Galaxy Buds2 Specs:

Bluetooth 5.2

Battery: 61mAh per Bud and 472 mAh Case.

Glossy finish

Ambient Sound/ANC

3 Mics

18h with ANC (5 + 13 in the Case)

28h without ANC (8+ 20 in the Case)

55 min Battery with 5min Charging

Qi Charging

Two speakers 11 mm Woofer + 6.5 mm Tweeter

IPX7 pic.twitter.com/tBbR2IoGhg — Snoopy (@_snoopytech_) August 3, 2021

وسيتم تجهيز السماعات بنظام إلغاء الضوضاء النشط مع وضع الشفافية، ستعمل الوظيفة على أساس ثلاثة "ميكروفونات" مدمجة في كل سماعة.

ستتلقى علبة Galaxy Buds2 دعما للشحن اللاسلكي Qi، وهي أيضا معتمدة من IPX7 لمقاومة الماء. كما هو الحال مع الجيل السابق، تتميز سماعات الرأس أيضا بمكبرات صوت مزدوجة.

سيتم الكشف عن سماعة الرأس رسميا في حدث "سامسونج" الحادي عشر من أغسطس/آب الجاري. ولم يتم الكشف عن تكلفة Galaxy Buds2.