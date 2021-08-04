جينيفر أنيستون تقاطع أصدقاءها الرافضين لقاح كورونا

قالت الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، أنها ابتعدت عن بعض أصدقائها مضطرة وذلك لرفضهم تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت أنيستون في حوار مع مجلة "إن ستايل"، إنها ليس لديها وقت لمعارضي اللقاحات أو الذين لا "يستمعون للحقائق" عندما يتعلق الأمر بالعلم.

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وأشارت إلى أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم على "الخوف أو الدعاية".

وأوضحت أنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة لاستراحة.

وتابعت قائلة: "كان يتعين علي أن أتوقف عن متابعة الأخبار، لقد كنا نتابع الأخبار ونشعر بالإرهاق والخوف خلال الجائحة لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوما ما ونسمع أمرا سارا".

وأكدت أنه "مازال هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق، إنه أمر مخزي".

يذكر أن جينيفر أنيستون قد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في أيار/مايو الماضي، ونشرت النبأ على صفحتها في "إنستغرام"، وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم للحصول على اللقاح.