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    مكملات غذائية

    6 مكملات طبيعية يجب أن تأخذها كل امرأة فوق سن الأربعين

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    تتزايد الحاجة مع بلوغك سن الأربعين إلى إدخال المكملات الغذائية كجزء من نظامك الغذائي المعتاد، ذلك لأنك في هذا السن ستكون على موعد مع "زائرين ثقال"، وخاصة لدى النساء، مثل هشاشة العظام وتساقط الشعر والتمثيل الغذائي البطيء.

    وتعتبر المكملات الغذائية طريقة فعالة في تعزيز التغذية في أي عمر ومحاربة الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن والحفاظ على لياقتك.

    ويقول الدكتور كوستاف جوها، رئيس قسم البحث والتطوير في مختبرات SkinKraft الهندية، إن هناك ستة مكملات طبيعية يجب على النساء البدء في تناولها عند بلوغهن الأربعين من العمر، بحسب موقع "times of india".

    دواء يحتوي على أحماض أوميغا 3
    © Photo / CC
    عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام... ليست الكالسيوم وفيتامين د... فيديو

    1. فيتامين ب 12

    يوفر العديد من الفوائد لجسمك كتقوية الذاكرة وتعزيز صحة العظام والجلد والبصر، لذلك فهو أحد المكملات الرئيسية التي يتعين عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي بمجرد بلوغك سن الأربعين، ذلك لأنه مع تقدمك في العمر يتراجع امتصاص هذا الفيتامين عبر مصادره الطبيعية كالبيض والأسماك وغيرها.

    وكشفت دراسة أجريت على 5000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 وما فوق أن اللواتي تناولن مكملات فيتامين "ب 12" و"ب 6" وحمض الفوليك، انخفضت احتمالات إصابتهن بحالات التنكس البقعي بعد بضع سنوات بنسبة 34%.

    2. الكالسيوم

    يلعب الكالسيوم دورا كبير مع تقدمك في العمر، لاسيما في تعزيز صحة العظام، والحد من تقلصات العضلات ودعم عمل الأعصاب والقلب.

    إذا كان جسمك يعاني من نقص في الكالسيوم، فمع تقدمك في العمر يبدأ في النضوب من عظامك ويجعلها هشة. لذا، فأنت بحاجة إلى مكملات غذائية بعد بلوغ سن الأربعين إذا كان نظامك الغذائي لا يلبي متطلبات الكالسيوم في جسمك.

    3. فيتامين د

    يعزو الخبراء أهمية قصوى إلى مكملات "فيتامين د" في الحفاظ على جسمك في مواجهة التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، خاصة وهو الفيتامين الذي يؤدي نقصه إلى أمراض مثل السكري وسرطان القلب والمستقيم وأمراض القلب.

    4. الأحماض الدهنية "أوميغا 3"

    تحارب أحماض "أوميغا 3" الدهنية الالتهابات وتكافح العديد من التغيرات الصحية المرتبطة بالعمر بما في ذلك مخاطر الإصابة بآلام المفاصل وأمراض القلب.

    مكملات "أوميغا 3" كما تشير الدراسات تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتحسين الذاكرة، وتعزيز الصحة العامة.

    5- البروبيوتيك

    لا تتنتمي البروبيوتيك إلى عائلة الفيتامينات أو المعادن، إلا أنها ضرورية للنساء في سن الـ40 وما فوق، بما في ذلك لتحسين صحة الأمعاء والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

    6.المغنيسيوم

    سيكون المغنيسيوم مكملك السحري، حال كنت من أولئك المعرضين لارتفاع ضغط الدم مع التقدم في العمر، إضافة إلى ذلك، فمن مهامه مساعدة "فيتامين د" على نقل الكالسيوم إلى العظام.

    عادة ما يكون المغنيسيوم ناقصا في معظم نظامنا الغذائي، وبالتالي فإن تناول مكملاته يمكن أن يساعد في إدارة مجموعة من المضاعفات الصحية.

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