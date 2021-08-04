يمنيون يتهمون مسلسل "رشاش" السعودي بالإساءة إلى نساء بلدهم... ما قصته؟

أثار مسلسل سعودي، يبث حاليا على "شاهد vip"، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أوردت إحدى حلقاته عبارة مثلت بحسب الكثيرين "إساءة إلى نساء اليمن".

بدأ مسلسل "رشاش" وهو من إنتاج ستدويوهات MBC في الثاني من شهر يوليو/ تموز المنصرم، ويعتبر أضخم عمل درامي سعودي على منصة رقمية.

ويتناول المسلسل المكون من 8 حلقات قصة أخطر مجرم في السعودية يحمل اسم "رشاش العتيبي"، كان يقطع الطرق ويسلب المركبات على طرق المملكة خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وخلال عرض إحدى حلقاته مؤخرا، ورد على لسان بطل المسلسل الذي يلعب دوره الممثل السعودي يعقوب الفرحان عبارة "نحفظ الدراهم لليمن نتونس مع الحريم والمخدرات"، ما اعتبره سعوديون ويمنيون إساءة لنساء اليمن تستوجب الاعتذار من "إم بي سي" والممثل.

ودشن مغردون هشتاج (وسم) " #مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن"، أعربوا فيه عن غضبهم الشديد من إدارة القناة السعودية لما ورد في المسلسل.

وكتب الصحفي اليمني مجاهد السلالي: "نشكر كل الأشقاء السعوديين الذين استنكروا وأدانوا إساءة مسلسل رشاش للمرأة اليمنية فالعرض واحد".

وأضاف "لكن حذف المقاطع لا يكفي نطالب باعتذار رسمي يبث على قنوات MBC لليمنيين عن هذه الإساءة وكل الإساءات الأخرى التي وردت بالمسلسل وكذالك الإساءات السابقة".

نشكر كل الاشقاء السعوديين الذين استنكروا وادانوا اساءة مسلسل رشاش للمرأة اليمنية فالعرض واحد



لكن حذف المقاطع لايكفي نطالب باعتذار رسمي يبث على قنوات MBC لليمنيين عن هذه الاساءة وكل الاساءات الاخرى التي وردة بالمسلسل وكذالك الإساءات السابقة #اليمن#مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن pic.twitter.com/Zd7T3OVJiG — Mujahid Alsallaly (@m_alsallaly) August 4, 2021

وطالت العديد من الانتقادات "إم بي سي"، وكانت المفارقة أن معظمها لسعوديين كتب أحدهم: "أهل اليمن أهلنا والقناة لا تمثلنا وأغلب أصدقائي من أهل اليمن إللي نعتز ونتشرف فيهم".

وطالب اليمنيون بإيقاف المسلسل كخطوة أولى ثم الاعتذار الرسمي من جميع المشاركين فيه.

فيما اعتبر آخرون أن عرض المسلسل من الأساس كان خطأ، كون الرجل "رشاش العتيبي" نال جزاءه وكان يجب احترام أهله وقبيلته وعدم إثارة قصته من جديد.

#مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن

ورد لفظ في المسلسل يسيء لبنات اليمن وكان يجب ألا يرد مثل هذا اللفظ المسيء لبنات بلد مسلم ويتحمل المسؤولية القائمون على هذا المسلسل والقناة التي تعرضه .

والمسلسل من الأساس عرضه خطأ الرجل نال جزاءه وكان يجب احترام أهله وقبيلته وعدم إثارة قصته من جديد pic.twitter.com/tBZtcQm6sF — الليث أبو مهند (@Mohanad20212) August 4, 2021

يشار إلى رشاش كان ينشط وعصابته في المنطقة الصحراوية بوادي الدواسر والسليسل، حيث كانت تعمل على قطع الطريق وتتنقل بين المنطقة الجنوبية من المملكة واليمن، وقد ألقي القبض عليه ونفذ فيه حكم الإعدام عام 1989، بحسب قناة "العربية".