رد فعل غير متوقع للأمير الوليد بن طلال مع شاب سعودي قال له "ركز معي"

تداول عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي فيديو نادر للملياردير السعودي، الوليد بن طلال، أثناء وقوفه مع مجموعة من الشباب خلال مشاركته في جولة رياضية بالدراجات.

وحسب الفيديو، ألقى أحد الشباب قصيدة مدح للوليد بن طلال، لكن لم يركز معه بسبب انشغاله بالحديث مع باقي الشباب، فما كان من الشاب الذي يلقي القصيدة إلا أن يتوقف ويطلب من الوليد التركيز معه بطريقة ملفتة، قائلا له: " ركز معي أبو خالد ".

وأثار الوليد بن طلال الجدل برد فعله ولفت الانتباه بطريقته الطريفة في الرد، حيث ضحك وداعب الشاب السعودي، واستجاب لطلبه بطريقة طريفة تفاعل معها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.

وكان مستخدمو مواقع التواصل تداولوا مؤخرا مقطعا مصورا للأمير الوليد بن طلال، وهو يمارس رياضة المشي في شوارع الرياض، وظهر الوليد بن طلال وهو يتابع مباراة كرة قدم بين نادي "الهلال" السعودي ونادي "استقلول دوشنبه" الطاجيكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بينما كان مرافقه يمسك في يده عصا تصوير "سيلفي" ومثبت فيها هاتف ذكي.

يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال هو العضو الذهبي في نادي "الهلال" السعودي.