تلاميذ صينيون يتدربون على لعبة "نط الحبل" للمشاركة في مسابقة عالمية... فيديو

تعد ممارسة الرياضة من الأمور المهمة لزيادة الصحة البدنية للتلاميذ، بصورة تنعكس إيجابا على صحتهم العقلية وقدرتهم على فهم المواد الدراسية. وهذا ما يفعله التلاميذ الصينيون بممارسة لعبة "نط الحبل".

وتمثل لعبة "نط الحبل" واحدة من الألعاب الرياضة، التي تساهم في تحريك العديد من عضلات الجسم بسرعة ودقة كبيرة، كما أنها تتطلب تركيزا عاليا أثناء أدائها.

وتساهم تلك اللعبة في زيادة رشاقة الجسم، وهو ما يظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن التلاميذ المشاركين في التدريب يستعدون لإحدى المسابقات العالمية في هذه اللعبة.

Three students in central China’s Shanxi province will represent the country at an upcoming world rope skipping competition. This is how they are training for their shot at glory. pic.twitter.com/jKqL75Dia9 — South China Morning Post (@SCMPNews) August 4, 2021

وتعتمد التدريبات على السرعة والدقة في تمارين "نط الحبل" بأوضاع مختلفة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن التلاميذ الصينيين يتدربون بصورة مدهشة، حتى يتمكنوا من تحقيق انتصار عالمي في هذه اللعبة.

وتعتمد المنافسة في لعبة "نط الحبل" على قدرة التلاميذ على تنفيذ أكبر قدر من الحركات الرياضية بواسطة الحبل بدقة عالية وفي وقت قياسي.