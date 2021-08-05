هل تحلم بحياة "جيمس بوند" والعيش على جزيرة؟... هذا ما تقدمه إيبيزا بالإضافة للمال مقابل الاحتفال

هل حلمت يوما بعيش حياة "جيمس بوند"، لكن هذه المرة على جزيرة إيبيزا الخلابة في إسبانيا، والعمل كعميل متخفي تابع للشرطة المحلية.

حيث تسعى شرطة الجزيرة إلى تشكيل طاقم تابع لها من الأجانب مهمتهم التخفي في الحفلات التي تخالف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وإبلاغ السلطات عنها.

كما ويتم منح هؤلاء الأشخاص مبالغ مالية من أجل الاحتفال في الجزيرة مقابل مهمة التجسس.

أما عن سبب الشرطة في تشكيل هذه الوحدة من الأجانب، فإن ذلك يعود إلى أن الناس يعرفون هيئة رجال الشرطة المحلية.

وقال مسؤول محلي يدعى ماريانو خوان لدياريو، إن "الأمر ليس سهلا، لأن الأشخاص الذين نبحث عنهم أجانب تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، لكننا نعمل على ذلك منذ أسبوعين".

هذا ووفرضت جزيرة إيبيزا حظرا شاملا على التجمعات بين الأسر، يوميا من الساعة الواحدة صباحا وحتى السادسة صباحا، خلال الشهر الماضي يوليو/تموز.

كما وشهدت الجزيرة ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، في يوليو الماضي، بعد أن فتحت أبوابها أمام السياح في يونيو/حزيران الماضي.