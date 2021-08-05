عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبد العزيز وماذا طلبت من حسن الرداد

كشف الفنان المصري عمرو سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، والتي تعاني حاليا من مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدا أنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها سمير غانم.

وقال عمرو سعد، في تصريحات مع برنامج "إي تي بالعربي"، إنه "أجرى اتصالا هاتفيا بالفنانة دلال عبد العزيز مرة واحدة وكانت ترد عليه بصعوبة شديدة"، مضيفا أنه يحاول الاطمئنان عليها بشكل مستمر من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

وأكد أن "دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد أن تتحدث معه"، مشيرا إلى أنها "كانت تنهج كثيرا عندما تحدثت معه فهي لديها تلف في الرئة وستأخذ وقت للعودة لحالتها الطبيعية".

ونفى عمرو سعد ما تردد حول تقليص مشاهدها بمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في رمضان الماضي، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها أدت مشاهدها بالكامل وعادت لمصر سريعا بعد التصوير فهي كانت مترددة في المشاركة في هذا المسلسل حتى لا تنشغل عن زوجها الراحل سمير غانم فهي كانت تخشى عليه من فيروس كورونا نتيجة لمعاناته من مشاكل طبية.

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وكان رامي رضوان قال، الأحد الماضي، إن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز صعب، مؤكدا أن الأنباء المتداولة بشأن حاجة الفنانة دلال عبد العزيز لزراعة رئة، غير دقيقة ولا صحة لها، كما نفت أسرة دلال عبد العزيز، يوم السبت الماضي، شائعة وفاتها، وقالت إنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.